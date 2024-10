Thu ngân sách 9 tháng đạt 1.229.788 tỷ đồng

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 9/2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 79.100 tỷ đồng, bằng 5,3% so với dự toán, bằng 101,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 4.800 tỷ đồng, bằng 10,4% so với dự toán, bằng 89,5% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 74.300 tỷ đồng, bằng 5,2% so với dự toán, bằng 102,6% so với cùng kỳ.

Như vậy, việc thực hiện thu NSNN lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.229.788 tỷ đồng, bằng 82,7% so với dự toán, bằng 117,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 44.438 tỷ đồng, bằng 96,6% so với dự toán, bằng 97,1% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 1.185.350 tỷ đồng, bằng 82,3% so với dự toán, bằng 118% so với cùng kỳ.

Có 16/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 78%), trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 85,5%; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ước đạt 89,1%; phí - lệ phí ước đạt 90,4%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 114,7%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 89,3%; có 28/63 địa phương có tỷ lệ thực hiện dự toán cao hơn so với tỷ lệ chung toàn ngành (82,7%); có 54/63 địa phương có số thu tăng so với cùng kỳ. 09/63 địa phương có số thu đạt thấp so với cùng kỳ.

Thu ngân sách 9 tháng đạt 1.229.788 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hà

Về việc triển khai các chính sách về thuế, đối thoại với người nộp thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người nộp thuế phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 9 tháng đầu năm 2024 là khoảng 102.676 tỷ đồng. Số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 55.016 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế, với công tác thanh tra, kiểm tra, tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/9/2024, toàn ngành thuế đã thực hiện được 44.670 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 67,03% kế hoạch năm 2024 (44.670 DN/66.639 DN) và bằng 98,43% so với cùng kỳ năm 2023; kiểm tra được 365.344 hồ sơ bằng 82,44% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 46.779,18 tỷ đồng bằng 103,78% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.867,2 tỷ đồng, bằng 69,06% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Thu nợ thuế tăng 30%

Với công tác quản lý nợ thuế, thu nợ thuế trong tháng 9/2024 ước đạt 2.321 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng ước thu được 56.092 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2023.

Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 52.408 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.684 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, thống kê từ năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, cơ quan thuế đã ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng, đã thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thu nợ thuế tăng 30%. Ảnh: Nam Khánh

Về công tác đăng ký, kê khai thuế, toàn quốc có 944.759 DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 22.164 DN (tương ứng tăng 2,4%) so với thời điểm ngày 31/12/2023.

Về công tác quản lý hoàn thuế, trong 9 tháng năm 2024, cơ quan thuế đã ban hành 13.762 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 101.167 tỷ đồng, bằng 59,2% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), số lượng HĐĐT mà cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý là 10,04 tỷ hóa đơn, trong đó hóa đơn có mã là 2,5 tỷ; hóa đơn không mã là 6,67 tỷ; hóa đơn từng lần phát sinh và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền là 0,87 tỷ.

Về triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, trong 9 tháng đầu năm 2024, đã có 42.634 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đạt tỷ lệ 85,9% kế hoạch năm 2024 với số lượng hóa đơn đã sử dụng là 789 triệu hóa đơn.

Lũy kế từ khi triển khai đến hết tháng 9/2024 đã có 82.988 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 45% số cơ sở kinh doanh (184.571) có ngành nghề kinh doanh chính thuộc diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Số lượng hóa đơn đã xuất là 893,8 triệu hóa đơn.

Về triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile, có 1,74 triệu lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng tăng gấp 2,7 lần so với cuối năm 2023. Số giao dịch qua ngân hàng thương mại là 2,6 triệu giao dịch với số tiền đã nộp thành công 5.950 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 111 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng thông tin điện tử. Trong 9 tháng đầu năm 2024, các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp thuế hơn 6.234 tỷ đồng, bằng 124% so cùng kỳ 2023.

Quốc Tuấn