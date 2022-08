Thu phí tự động không dừng, nhiều xe lỗi 'thẻ chồng thẻ' nên barie không mở

Ngày 1/8, toàn bộ các tuyến cao tốc đang tổ chức thu phí đã thực hiện thu phí điện tử không dừng (ETC). Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên áp dụng thu phí ETC hoàn toàn, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định làm phát sinh ùn tắc cục bộ tại các trạm thu phí trên một số tuyến cao tốc.

Các lỗi chủ quan của chủ phương tiện như chưa dán thẻ đầu cuối trước khi vào tuyến, không có hoặc không đủ số dư trong tài khoản giao thông. Nguyên nhân là do nhiều chủ phương tiện chưa nắm được chủ trương về thực hiện thu phí điện tử không dừng toàn bộ trên các tuyến cao tốc nên đến trạm thu phí mới dán thẻ nên tài khoản chưa được kích hoạt kịp thời.

Chủ phương tiện không kiểm tra số dư tài khoản giao thông trước khi vào cao tốc, đến trạm thu phí mới nạp tiền nên có trường hợp tiền chưa kịp về tài khoản. Về vấn đề này, Tổng cục Đường bộ khuyến cáo chủ phương tiện nên tìm hiểu thông tin về lộ trình đi và số tiền thu phí cần phải trả để nạp đủ tiền trong tài khoản khi lưu thông qua trạm thu phí.

Xe bị lỗi thẻ ETC trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai nên barie không mở, nhân viên vận hành thu phí trừ tiền sau và hướng dẫn qua trạm để nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra, dán lại thẻ

Các lỗi chủ quan của hệ thống thu phí như: hệ thống thiết bị tại trạm không đọc được thẻ, nguyên nhân là do nhiều chủ phương tiện dán thẻ đã lâu nhưng chưa sử dụng dịch vụ nên thẻ bị suy giảm chất lượng, thẻ bị dán sai quy cách, đồng thời hệ thống thu phí tại các trạm thu phí của VEC mới đưa vào hoạt động nên vẫn cần thời gian để hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ thống.

Nhân viên xử lý tình huống chậm, nguyên nhân là do các trạm thu phí của VEC mới vận hành nên nhân viên chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống thu phí điện tử không dừng.

Ngoài các lỗi chủ quan, cũng có các lỗi khách quan. Cụ thể, xe dán 2 thẻ dẫn đến khi qua trạm barie không mở do có một tài khoản không đủ số dư. Tổng cục Đường bộ đã nhiều lần chỉ đạo Nhà cung cấp dịch vụ tra soát khi mở tài khoản để không kích hoạt 2 tài khoản cho một phương tiện. Đồng thời cũng khuyến cáo chủ phương tiện chỉ nên sử dụng 1 thẻ để lưu thông qua trạm.

Ngoài ra còn trường hợp xe đổi chủ nên chủ phương tiện không nắm được thông tin để nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc không dán được thẻ mới. Đối với trường hợp này, Tổng cục Đường bộ yêu cầu chủ phương tiện nên tìm hiểu thông tin với chủ phương tiện cũ và liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ chuyển đổi tài khoản hoặc dán thẻ mới.

Đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết, các lỗi trên đã được dự kiến trong phương án xử lý tình huống sự cố và diễn tập trước đó. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên vận hành thu phí tự động hoàn toàn nên công tác vận hành còn bỡ ngỡ dẫn đến không ứng phó kịp thời các tình huống thực tế phát sinh.

Thu phí tự động không dừng ngày đầu vẫn còn ùn ứ

Để đảm bảo công tác vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trên đường cao tốc ổn định, tạo thuận lợi cho chủ phương tiện lưu thông qua trạm thu phí, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị vận hành và các nhà cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục các lỗi chủ quan của hệ thống thu phí.

Tăng cường nhân lực có kinh nghiệm cho các trạm thu phí trên đường cao tốc; bổ sung các điểm dịch vụ dán thẻ trên các tuyến đường nối vào đường cao tốc; tăng cường nhân viên trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ cho chủ phương tiện chuyển đổi tài khoản/kích hoạt tài khoản và các tình huống phát sinh; phối hợp với các cơ quan truyền thông để tăng cường truyền thông về thu phí điện tử không dừng.

Các trạm thu phí trên các tuyến Quốc lộ, Tổng cục Đường bộ cho biết về cơ bản toàn bộ các trạm thu phí trên các tuyến Quốc lộ đã triển khai vận hành thu phí điện tử không dừng theo phương án tổ chức thu phí thuần ETC chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT.

Tuy nhiên, một số trạm thu phí chưa hoàn thiện tổ chức giao thông tại trạm (biển báo hiệu, vạch sơn, ...) như trạm thu phí Cam Thịnh, Hoàng Mai. Đối với các trạm thu phí này, Tổng cục Đường bộ đã có chỉ đạo các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn thiện tổ chức giao thông tại trạm thu phí theo đúng quy định.

Một số trạm thu phí địa phương, đặc biệt là trạm thu phí An Sương – An Lạc có tình trạng ùn tắc dài tại làn thu phí hỗn hợp do nhiều xe chưa dán thẻ đầu cuối và không đủ tiền trong tài khoản (chỉ có khoảng 50% xe sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng). Đơn vị vận hành đã bổ sung thêm làn thu phí hỗn hợp để xử lý.

Tổng cục Đường bộ đã chỉ đạo đơn vị vận hành phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân làn từ xa; yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ bổ sung nhân lực để dán thẻ đầu cuối tại trạm.