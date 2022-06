Thứ trưởng Công an: Vụ Việt Á là điển hình cho thấy cán bộ chưa biết sợ

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022 vào sáng 30/6, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, từ năm 2012 đến nay, đã xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền gần 500 đảng viên, cán bộ sai phạm về hành vi tham nhũng, tiêu cực; 58 cán bộ bị chuyển xử lý hình sự.

Phần lớn người vi phạm “tâm phục, khẩu phục”

Đặc biệt, đã xử lý 86 trường hợp về trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Ngành công an đã có hàng nghìn báo cáo lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kiến nghị các ngành khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Nhật Bắc

Điển hình như, đã nhận diện, tham mưu xử lý các “nhóm lợi ích”, “sở hữu chéo”, xử lý các ngân hàng yếu kém, góp phần ổn định thị trường tài chính, tiền tệ quốc gia, an toàn hệ thống ngân hàng giai đoạn 2012-2015.

Ngoài ra, ngành công an đã kiến nghị, tham mưu thực hiện tốt hơn công tác quản lý, sử dụng tài sản công, cổ phần hóa, thoái vốn, đấu thầu, đấu giá tại các doanh nghiệp Nhà nước; xử lý các vụ án, vụ việc trong lĩnh vực y tế, giáo dục, góp phần đưa giá cả các mặt hàng thiết yếu về đúng giá trị thực.

Gần đây, qua việc nắm tình hình, xử lý các vụ án trong lĩnh vực chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã góp phần làm lành mạnh thị trường, tạo tiền đề để phát triển bền vững.

Thứ trưởng Công an nhấn mạnh, trong 10 năm qua, cơ quan điều tra các cấp trong CAND đã khởi tố mới trên 16.000 vụ án, 26.800 bị can về các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; trên 2.600 vụ án, 5.800 bị can về các tội phạm tham nhũng, chức vụ.

Công tác điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng đã được Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá là một “điểm sáng”, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh rất lớn.

Giai đoạn 2012-2020, công tác điều tra đã có những bước tiến đột phá, làm rõ được bản chất của các vụ án, phân hóa trách nhiệm của từng đối tượng, bảo đảm xử lý nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn.

Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý án tham nhũng, tiêu cực không chùng xuống mà tiếp tục có những bước tiến mới.

Điểm nổi bật là, đã chủ động nhận diện tội phạm, lựa chọn khâu đột phá để phát hiện, xử lý tạo sự lan tỏa theo đúng phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực; xử lý một người để cứu muôn người”.

Điển hình là các vụ trong lĩnh vực y tế, giáo dục, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, lợi dụng các chính sách phòng chống dịch Covid 19 để trục lợi...

Nhiều vụ án xảy ra trên phạm vi rộng hoặc trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, nhưng đều được phát hiện, điều tra làm rõ. Điển hình là vụ Công ty Việt A; vụ lợi dụng các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước để trục lợi; vụ Tân Hoàng Minh, FLC...

Việc phát hiện, xử lý án tham nhũng ở các địa phương cũng có chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

“Qua công tác điều tra, lực lượng CAND đã chứng minh làm rõ yếu tố tư lợi và khẳng định các sai phạm mang tính chất cá nhân, không phải mang tính chất hệ thống. Phần lớn người vi phạm “tâm phục, khẩu phục”, nhận thức rõ sai phạm, ăn năn, hối lỗi, tự nguyện khắc phục hậu quả và hợp tác mở rộng vụ án, thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước”, Thứ trưởng Công an nói.

Luôn khắc cốt ghi tâm “còn Đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”

Theo Thứ trưởng, những kết quả này khẳng định rõ chống tham nhũng, tiêu cực không làm cản trở phát triển kinh tế- xã hội, không làm chùn bước những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước.

Mà trái lại, kết quả chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần từng bước làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế, thị trường tài chính, tiền tệ, đưa giá trị xuất đầu tư và giá cả một số mặt hàng quay về giá trị thực... đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP của đất nước trong những năm qua.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Tuy nhiên, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, tham nhũng, tiêu cực vẫn tiềm ẩn rất lớn, nhiều “đối tượng chưa biết sợ”.

Ông dẫn chứng tháng 4/2020, khi mới bắt đầu vào đại dịch Covid-19, chúng ta đã xử lý vụ CDC Hà Nội lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

“Lúc đó, thường trực Ban chỉ đạo đã cân nhắc rất kỹ giữa phòng chống dịch với xử lý cảnh tỉnh. Tuy nhiên, vừa qua chúng ta vẫn phải xử lý vụ Việt Á. Đây là việc chưa biết sợ của nhóm cán bộ”, Thứ trưởng Công an lưu ý.

Ngoài ra, ông Ngọc cũng cảnh báo, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội nếu không được giám sát, kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu đều có nguy cơ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Vì vậy, cần làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong nội bộ các cơ quan, đơn vị để chủ động phát hiện, xử lý các vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn...

Thứ trưởng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương nhận thức rất rõ trọng trách mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng, giao phó, luôn khắc cốt ghi tâm “còn Đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.