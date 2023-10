Chiều 16/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.Jaishankar tới chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về Hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cao quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc được các vị lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mahatma Gandhi đặt nền móng, nhiều thế hệ và nhân dân hai nước vun đắp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ.

Thủ tướng hoan nghênh hai Bộ Ngoại giao tổ chức thành công kỳ họp Ủy ban hỗn hợp với nhiều kết quả quan trọng, kịp thời đề ra biện pháp tháo gỡ vướng mắc, tích cực đưa hợp tác đi vào thực chất và hiệu quả hơn nữa. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp, chuẩn bị tốt cho hoạt động cấp cao trên các kênh, duy trì đều đặn cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định, Ấn Độ coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực trong triển khai chính sách “Hành động hướng Đông”. Ấn Độ mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao hợp tác quốc phòng an ninh giữa hai nước, đề nghị Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực cho các lực lượng an ninh quốc phòng; đẩy mạnh hợp tác về an ninh mạng.

Thủ tướng nhấn mạnh những thế mạnh bổ sung của hai nền kinh tế, đề nghị các bộ, ngành hai bên nỗ lực triển khai nhằm đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao hơn nữa, hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD.

Hai bên cần tạo thuận lợi mở cửa thị trường cho các sản phẩm của nhau, hạn chế áp dụng rào cản thương mại; xem xét đàm phán, ký kết văn bản hợp tác nhằm tạo hành lang thuận lợi cho thương mại, đầu tư, thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế cả về hàng hóa, dịch vụ, thanh toán liên ngân hàng và thanh toán số...

Bộ trưởng S.Jaishankar đã chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, bày tỏ mong đón Thủ tướng thăm chính thức Ấn Độ trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị Ấn Độ khuyến khích các tập đoàn lớn đầu tư tại Việt Nam trong những lĩnh vực quan trọng chiến lược như cơ sở hạ tầng, cảng biển, logistics, thăm dò và khai thác dầu khí, năng lượng tái tạo.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tích cực mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh...

Bộ trưởng S. Jaishankar khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam để triển khai những kết quả đạt được tại kỳ họp 18 Ủy ban Hỗn hợp, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, Ấn Độ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam và ASEAN. Ấn Độ sẵn sàng gắn kết mạnh mẽ hơn với khu vực, góp tiếng nói tích cực nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Bộ trưởng S.Jaishankar nhắc lại lập trường của Ấn Độ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ các nguyên tắc cơ bản của ASEAN trong giải quyết những vấn đề của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Trước đó vào sáng nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.

Kỳ họp có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành hai nước. Hai bên đã rà soát, đánh giá toàn diện quan hệ song phương kể từ kỳ họp lần thứ 17 (tháng 8/2020) và việc triển khai Kế hoạch hành động Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2021-2023.

Hai bên nhận thấy hợp tác kinh tế thương mại phục hồi và phát triển tốt sau đại dịch, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đã vượt mức 15 tỷ USD mà lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tạo hành lang thuận lợi cho thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt mốc 20 tỷ USD.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Bộ trưởng Jaishankar thăm chính thức Việt Nam và nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng.

Bộ trưởng Jaishankar khẳng định Ấn Độ luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ với Việt Nam, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ và thông tin, theo đó sớm triển khai họp lần thứ 4 Nhóm công tác chung về công nghệ thông tin và đàm phán và ký Hiệp định Đối tác số Việt Nam - Ấn Độ.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao Ấn Độ hỗ trợ trùng tu, bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam…

Hai Bộ trưởng nhất trí xem xét việc gia tăng chuyến bay thẳng giữa hai nước nhằm tăng cường hợp tác du lịch, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân.

Hai Bộ trưởng đã ký Biên bản thoả thuận của kỳ họp và nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 19 tại Ấn Độ vào thời điểm phù hợp.

Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar khẳng định Ấn Độ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, coi ASEAN là trọng tâm trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ; nhất trí tăng cường hợp tác Mekong - Ganga.