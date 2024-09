Từ ngày 5 - 11/9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa to và rất to gây ngập úng kéo dài. Đặc biệt, TP. Yên Bái có 15/15 phường, xã bị ngập, có nguy cơ sập cầu Yên Bái, trong đó có 8 xã, phường bị ngập hoàn toàn; huyện Trấn Yên có 12 xã bị cô lập do ngập nước và nhiều xã của huyện Văn Yên ngập sâu.

Mưa lũ đã tàn phá nặng nề hệ thống giao thông, gây sạt lở nhiều tuyến đường xã, thôn, sạt lở vùi lấp nhiều hộ dân; nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt, khó tiếp cận để cứu nạn cứu hộ.

Về thiệt hại, toàn tỉnh có 2.700 điểm sạt lở đất tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố; trong đó, riêng TP. Yên Bái có gần 1.000 điểm. Đặc biệt, đã xảy ra sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên làm 9 người chết. Đến nay, đã có 40 người chết, 4 người mất tích, 23 người bị thương.

Bão cũng gây thiệt hại lớn về nhà ở, nông nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng y tế, giáo dục, điện, nước, thông tin liên lạc.