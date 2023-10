Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (8/10), ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 7/10 đến 8h sáng nay có nơi trên 280mm như: Hưng Phú (Nghệ An) 280.4mm, Bàn Nước (Hà Tĩnh) 286mm, Quảng Trạch (Quảng Bình) 333.8mm,...

Các chuyên gia dự báo, ngày và đêm nay, thời tiết khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 9h sáng nay đến 7h sáng mai (9/10) là 50-100mm, riêng Hà Tĩnh và Quảng Bình có nơi trên 150mm (mưa lớn từ đêm có xu hướng giảm dần).

Cũng trong ngày và đêm nay, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Mưa lớn ở miền Trung khả năng gây ngập úng ở các vùng trũng. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngoài ra, trong những giờ tới, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt ở các huyện: Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) và Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình).

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 8 đến 16/10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình đêm 8/10 có mưa rào và giông rải rác; riêng các ngày từ 10-11/10, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết khu vực Trung và Nam Trung Bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ, trong thời kỳ này, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Riêng thời kỳ từ đêm 10-12/10, ở Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Mưa lớn ở miền Trung, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Liên quan đến cơn bão số 4 (bão Koinu), đến 10h sáng nay, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Các chuyện gia khí tượng nhận định, trong hôm nay, cường độ bão Koinu (bão số 4) suy yếu dần. Khi tiến sát đến đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khoảng ngày 9/10, bão sẽ suy yếu nhanh đáng kể, xuống cấp 8-9 và sau đó thành vùng áp thấp, đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ.

