Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội đồng An ninh Quốc gia trong việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ trong những năm qua.

Đặc biệt là đóng góp của cá nhân Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan trong việc thu xếp thành công chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Biden ngày 10-11/9 vừa rồi và việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ông Sullivan chuyển lời cảm ơn và thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Joe Biden.

Ảnh: Nhật Bắc

Để nhanh chóng triển khai những kết quả quan trọng của chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng đề nghị các cơ quan hữu quan của hai nước tích cực phối hợp, trao đổi để hoàn thiện khung khổ hợp tác mới, tạo cơ sở để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mang tính chiến lược, đột phá như khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh mạng...

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị phía Mỹ ưu tiên thúc đẩy lộ trình công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, không dùng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản vì liên quan đến sinh kế của người nông dân, trên cơ sở bảo đảm cân bằng, bình đẳng, cùng có lợi.

Thủ tướng đánh giá cao quan điểm rõ ràng của phía Mỹ đối với vụ tấn công khủng bố vừa qua tại Tây Nguyên, đề nghị hai bên hợp tác giảm sự chống đối của các đối tượng phản động, thù địch đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Sẽ thúc đẩy để Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

Cố vấn An ninh quốc gia Sullivan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Tổng thống Biden và đoàn đại biểu cấp cao Mỹ trong chuyến thăm vừa qua và bày tỏ mong muốn sớm được thăm Việt Nam.

Cho biết, cá nhân và nhiều người dân Mỹ xúc động khi chứng kiến chuyến thăm diễn ra thành công, ông Sullivan khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là cơ hội để hai nước cùng xây dựng tương lai tốt đẹp.

Ông Sullivan nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc cần thiết hiện thực hóa các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và cho biết sẽ thúc đẩy để Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Đánh giá cao kết quả trao đổi của Thủ tướng Phạm Minh Chính với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, ông Sullivan khẳng định ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng xanh, hợp tác chống biến đổi khí hậu, giáo dục – đào tạo….

Việc này cũng nhằm tiếp tục đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả...

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982; góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.