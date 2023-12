{"article":{"id":"2225237","title":"Thủ tướng: TP Cần Thơ phải đi lên bằng chính nội lực của mình","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, TP Cần Thơ phải đi lên bằng chính nội lực của mình, không trông chờ, ỷ lại.","contentObject":"<p style=\"text-align: justify;\">Sáng 10/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Theo quy hoạch, TP Cần Thơ đến năm 2030 là trung tâm tăng trưởng của vùng ĐBSCL; thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tây Đô. Trung tâm đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao của vùng; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ là TP sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thu-tuong1-365.jpg?width=768&s=rGo53hUiTqwGrsHKfm4C-w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thu-tuong1-365.jpg?width=1024&s=SqTHdhou1DZokXnoX1AlmA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thu-tuong1-365.jpg?width=0&s=cPXup7xUWX3YnB3Y5WK1zg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thu-tuong1-365.jpg?width=768&s=rGo53hUiTqwGrsHKfm4C-w\" alt=\"thu tuong1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thu-tuong1-365.jpg?width=260&s=_KfLHZcToeNmENbrFhDSTA\"></picture>

<figcaption>Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư TP. Cần Thơ. <em>Ảnh: VGP</em></figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Phát biểu tại hội nghị, <a href=\"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-tag10437108670234796179.html\">Thủ tướng Phạm Minh Chính </a>đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện quy hoạch TP, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của TP Cần Thơ trong thời gian tới.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Thủ tướng nhắc lại quan điểm quy hoạch TP Cần Thơ phải bám vào các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Thủ tướng nhấn mạnh, TP Cần Thơ phải huy động được nguồn lực, là tự lực tự cường, từ nguồn lực nội sinh của chính Cần Thơ, chứ không trông chờ, ỷ lại. </p>

<p style=\"text-align: justify;\">Thủ tướng dẫn chứng, TP Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL, có đầu mối kết nối giao thông rất thuận lợi; có 3 trường đại học, 4 trường cao đẳng.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">“Cần Thơ phải đi lên bằng chính nội lực của mình, không trông chờ, ỷ lại. Nội lực ở đây là bằng bàn tay, trí óc, khung trời, mảnh đất của mình… Bằng nguồn lực con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử văn hóa… phải khai thác tối đa. Bằng trí tuệ, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ. </p>

<p style=\"text-align: justify;\">Đồng thời Thủ tướng chỉ đạo TP Cần Thơ phải tập trung vào các ngành mới nổi như: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường…</p>

<p style=\"text-align: justify;\">“Lấy trí tuệ con người, lấy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ làm động lực chính”, Thủ tướng nói. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/1-thu-tuong-366.jpg?width=768&s=eOjqeDlTPkD0GK4HiE_Ftg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/1-thu-tuong-366.jpg?width=1024&s=_CwaJY-O9EIOz_9l7XnpBQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/1-thu-tuong-366.jpg?width=0&s=138qNB-SKpL44hqusYV11A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/1-thu-tuong-366.jpg?width=768&s=eOjqeDlTPkD0GK4HiE_Ftg\" alt=\"1 thu tuong.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/1-thu-tuong-366.jpg?width=260&s=UsLZKpokqdMHxzGOTgan8Q\"></picture>

<figcaption>Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.T </figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng và cả nước, từ đó tạo quỹ đất mới với giá trị gia tăng cao hơn, tạo không gian phát triển mới, động lực phát triển mới, đồng thời giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa, nhất là nông sản tươi sống cần vận chuyển nhanh; Huy động đa dạng nguồn lực phát triển, gồm vốn Nhà nước, vốn tư nhân, vốn Trung ương, vốn địa phương, vốn vay, đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút đầu tư FDI thông qua cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, thuận lợi…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bi-thu-can-tho-367.jpg?width=768&s=lf6nSWUDe0wDRl0pKUl-0w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bi-thu-can-tho-367.jpg?width=1024&s=T8HfOLOlN0D-Ehlh1l7lYw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bi-thu-can-tho-367.jpg?width=0&s=hw9YHaNsZXkTtId0ocZN7A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bi-thu-can-tho-367.jpg?width=768&s=lf6nSWUDe0wDRl0pKUl-0w\" alt=\"bi thu can tho.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bi-thu-can-tho-367.jpg?width=260&s=wK4oXxQQUPwzvZ5XKjVv9g\"></picture>

<figcaption>Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.T</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Cần Thơ phải triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù và tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để từ đó tạo ra nguồn lực phát triển. “Tôi đề nghị Cần Thơ hướng đến cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi đặc thù”, Thủ tướng nói. </p>

<p style=\"text-align: justify;\">Thủ tướng nhắc lại công tác giải phóng mặt bằng của Cần Thơ còn ì ạch. Thành phố cần tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">\"Vấn đề lớn nhất để thực hiện Quy hoạch là nguồn lực. Nguồn lực từ nội lực, từ ngoại lực, nguồn lực từ phát triển hạ tầng, nguồn lực từ hợp tác công tư, từ cải cách thủ tục, nguồn lực từ cơ chế, chính sách, nguồn lực từ sự đoàn kết, thống nhất, nguồn lực từ cách làm trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, không kéo dài…\", Thủ tướng nhấn mạnh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chu-tich-can-tho-368.jpg?width=768&s=GH4TztrGRLV8c_qCZI2viw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chu-tich-can-tho-368.jpg?width=1024&s=PEuHpQcfZnCzYY79E-Zfvg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chu-tich-can-tho-368.jpg?width=0&s=nA06eJjDyhYw6sy04MBhOA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chu-tich-can-tho-368.jpg?width=768&s=GH4TztrGRLV8c_qCZI2viw\" alt=\"chu tich can tho.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chu-tich-can-tho-368.jpg?width=260&s=64GVarXrs1_QkdpoWO_FFA\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chung tay, chung sức cùng với Cần Thơ; luôn đồng hành, giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của thành phố và người dân, doanh nghiệp; kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp; thực hiện tốt văn hóa kinh doanh, tinh thần \"lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ\"; \"đã nói là phải làm; đã cam kết phải thực hiện hiệu quả\".</p>

