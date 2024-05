Mới đây, trên diễn đàn chuyên về ô tô, một tài khoản chia sẻ câu chuyện một lái xe là đối tác hợp tác kinh doanh của hãng taxi Mai Linh ở Hà Nội bị nợ doanh thu hàng trăm triệu từ cuối năm 2023 đến nay. Trong khi đó, trước đây, Mai Linh thanh toán cho các lái xe khá đều đặn, một tháng thanh toán từ 2-3 đợt.

Tài xế này cho biết, bản thân anh chưa được thanh toán doanh thu từ tháng 11/2023 đến hết tháng 5/2024.

Việc chậm thanh toán này khiến tài xế này phải vay nợ để chi trả cuộc sống hàng ngày và đổ xăng xe để tiếp tục hoạt động. Do không thể đủ điều kiện kinh tế để tiếp tục làm đối tác hợp tác nữa nên lái xe này đã phải làm thủ tục rút xe ra khỏi hãng.

Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao khi được nhiều người dùng mạng xã hội (MXH) chia sẻ lại.

Taxi Mai Linh bị "tố" nợ doanh thu của tài xế

PV VietNamNet liên lạc với tài xế chia sẻ câu chuyện trên nhưng người này không có phản hồi.

Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Trung, Phó Giám đốc Mai Linh miền Bắc, xác nhận tài xế T.M.C từng là đối tác lái xe của hãng. Tuy nhiên, những thông tin mà tài xế này chia sẻ không chính xác.

“Ngay sau khi sự việc bị lan truyền trên MXH, công ty đã mời ông T.M.C về làm việc. Ông C. khẳng định những lời chia sẻ chỉ là câu chuyện phiếm, trêu đùa diễn ra tại quán nước, không có ý định chia sẻ lên MXH. Bản thân ông C. cũng không hề biết bị quay lén và đưa lên MXH. Sau khi biết thông tin trên, ông C. đã chủ động liên hệ với chủ tài khoản “tung” câu chuyện của mình lên MXH để gỡ bỏ video”, ông Trung nói.

Đối với số tiền hàng trăm triệu đồng mà ông C. cho rằng Mai Linh nợ nhiều tháng qua, ông Trung cũng khẳng định không chính xác. Cụ thể, từ ngày 26/10/2023 đến ngày 25/11/2023, tài xế C. di chuyển tổng cộng 8.472km, trong đó chở khách 7.983km. Tổng doanh thu trên hệ thống GPS ghi nhận số tiền 133.550.000 đồng.

"Đây là con số doanh thu phát sinh bất thường quá lớn, với số tiền hơn 133 triệu đồng/tháng thì không lái xe nào có thể chạy được. Do đó, công ty đã tiến hành kiểm tra lại để có căn cứ đối soát lại toàn bộ lộ trình.

Bộ phận kiểm soát của công ty đã thực hiện đối chiếu các giao dịch thanh toán với hệ thống định vị lắp đặt trên xe đã phát hiện ông C. có các giao dịch thanh toán sai quy trình quy định của công ty (sai về thời gian, sai lộ trình, thậm chí có trường hợp đưa xe về nhà không di chuyển nhưng vẫn bật đồng hồ tính tiền để ghi nhận doanh thu.

Qua kiểm tra, số tiền gian lận lên tới 59.037.000 đồng.

Toàn bộ những số liệu sai lệch chủ xe C. đều công nhận, viết kiểm điểm và cam kết cùng công ty đối soát với khách hàng ”, ông Trung khẳng định.

Đại diện Mai Linh miền Bắc cũng thông tin thêm, hiện taxi Mai Linh tại Hà Nội có khoảng 500 đối tác hợp tác kinh doanh (lái xe là chủ phương tiện, đưa xe vào Mai Linh để chạy taxi).

Đối với việc thanh toán doanh thu cho tài xế, ông Trung cho biết, do đặc thù của taxi Mai Linh là ký kết với rất nhiều khách hàng chạy thẻ (đi trước trả sau) nên việc thu hồi công nợ cũng kéo dài hơn.

“Có đối tác khách hàng thời gian thanh toán công nợ 30 ngày, có đối tác 60 ngày thậm chí những đối tác lớn, di chuyển trên địa bàn cả nước thì công nợ lên tới 90 ngày. Bởi vậy, quy trình thanh toán cho các đối tác lái xe cũng chậm và lâu hơn”, ông Trung nói và cho biết, thường trong khoảng thời gian 45 ngày khi xuất hóa đơn, các lái xe được thanh toán.

Ông Trung cũng trần tình, trong bối cảnh lạm phát tăng cao, suy thoái kinh tế toàn cầu nên việc chậm thanh toán cho chủ xe hợp tác kinh doanh là điều không tránh khỏi.

"Hiện công ty đã và đang thanh toán dần doanh thu lại cho nhà đầu tư từ tháng 12/2023, tháng 1/2024 và những tháng tiếp theo chứ không phải dừng không thanh toán như một số thông tin trên MXH đăng tải", ông Trung khẳng định.

Lãnh đạo Mai Linh Hà Nội cũng cho biết hiện công ty đang nỗ lực từng ngày để ứng dụng khoa học công nghệ, tái cấu trúc bộ máy, nhằm tăng hiệu quả, giảm chi phí.