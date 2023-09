Theo Newsflare, sự việc xảy ra hôm 31/8 vừa qua, khi nữ thực khách tên Liu cùng bạn bè đến ăn tại một nhà hàng ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Tại đây, cô cùng nhóm bạn có gọi một số món hầm đặc biệt của quán để thưởng thức.

Sau khi dùng qua một số món, nhà hàng tiếp tục phục vụ món cá hầm nối tiếng của quán. Khi đĩa cá được bưng lên, mùi thơm đã tràn ngập khắp bàn ăn. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, cô Liu phát hiện một vật giống như miếng vải thò ra bên ngoài đĩa.

Sau đó, nữ thực khách đã dùng đũa để lật miếng cá lên thì kinh hãi phát hiện một miếng lót giày còn nguyên nằm ngay phía bên dưới.

Ngay lập tức, cô Liu đã phản ánh lại sự việc với nhân viên và yêu cầu được gặp chủ nhà hàng để giải quyết vấn đề.

Sau khi nhìn thấy “vật thể lạ” nằm trong đĩa thức ăn, chủ nhà hàng đã cố trấn an nhóm thực khách và cho biết sẽ điều tra cụ thể. Sau vụ việc, cả nhóm cũng không còn tâm trạng ăn uống và phải ngồi chờ đợi khá lâu để xem phản hồi từ phía nhà hàng.

Sau quá trình điều tra, chủ nhà hàng cho biết trong quá trình nấu món cá hầm, đầu bếp đã vô tình làm rơi miếng lót giày dùng để nhấc nồi vào bên trong nồi cá hầm mà không hề hay biết.

Nhóm thực khách cảm thấy vô cùng bức xúc trước lời giải thích từ phía nhà hàng nên đã đứng dậy và rời khỏi quán. Phía nhà hàng cũng biết lỗi thuộc về mình nên đã chủ động miễn phí bữa ăn cho nhóm thực khách.

Khi về nhà, nữ thực khách vẫn tỏ ra bức xúc khi kể về trải nghiệm ẩm thực mà nhóm mình gặp phải. Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội, cô đã nhận được hàng ngàn lượt tương tác của cộng đồng mạng.

“Thực khách ăn phải côn trung, ăn lông ... và lần này ăn lót giày thực sự là một điều chưa từng thấy” một người viết.

“Lời giải thích của chủ nhà hàng thật vô lý, một cái lót giày lớn như vậy tại sao đầu bếp không phát hiện được khi nấu ăn. Điều này cho thấy vấn đề vệ sinh trong của hàng thực sự đáng lo ngại”, một cư dân mạng khác tỏ ra bức xúc trước lời giải thích từ phía nhà hàng.

Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, nếu thực khách bị ảnh hưởng do thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm thì có thể yêu cầu nhà hàng bồi thường thiệt hại.