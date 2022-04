Thuê người đánh nữ bí thư phường để dằn mặt

TAND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa đưa vụ án Tạ Quang Thắng (41 tuổi, trú phường 10, TP Vũng Tàu) ra xét xử cùng 4 bị can về tội Cố ý gây thương tích và Bắt, giữ người trái pháp luật.

Bốn bị cáo: Tú, Tâm, Vũ và Phượng tại phiên tòa. Ảnh: VKS TP Vũng Tàu.

Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 10/2020 và tháng 1/2021, Thắng cùng 4 bị can gồm: Đỗ Thành Tú, Nguyễn Chí Tâm (27 tuổi); Hứa Hoài Vũ và Nguyễn Văn Phượng (33 tuổi), cùng tạm trú TP Vũng Tàu) gây ra 2 vụ án. Trong đó có vụ Thắng thuê người đánh nữ Bí thư phường 11, TP Vũng Tàu để dằn mặt, vì gây khó dễ cho bạn của Thắng trong công việc.

Kết thúc quá trình điều tra, hai vụ án được cơ quan tố tụng gộp chung để xử lý. Tuy nhiên, do Thắng điều trị tâm thần nên tạm đình chỉ điều tra đối với bị can, chờ chữa bệnh xong sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 22h ngày 13/10/2020 tại số nhà 25 Hàng Điều 7, khu Khang Linh, phường 10, TP Vũng Tàu. Do có mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, nên Phạm Văn Linh mang theo hung khí đến địa chỉ trên tìm Thắng để giải quyết.

Tại đây, Linh bị Thắng dùng dao quắm chém gây thương tích vùng khuỷu tay (tỷ lệ 5%). Sau khi bị chém, Linh bỏ chạy cách hiện trường 500m thì Thắng chỉ đạo Nguyễn Chí Tâm, Hứa Hoài Vũ và Nguyễn Văn Phượng đuổi theo bắt và giữ Linh lại, đưa về nhà buộc Linh phải xin lỗi Thắng trong khoảng thời gian 5-10 phút.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố bị can đối với Thắng về tội Cố ý gây thương tích và Bắt, giữ người trái pháp luật. Khởi tố bị can đối với Tâm, Vũ và Phượng về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Vụ án thứ 2 xảy ra vào ngày 28/1/2021, trước số nhà 48/4 đường Nguyễn Trường Tộ, phường 3, TP Vũng Tàu. Theo hồ sơ, Tạ Quang Thắng và Lê Văn Dậu (nguyên cán bộ địa chính xây dựng phường 11 - đang chấp hành án phạt tù về tội Đưa - nhận hối lộ) có quen biết với nhau.

Sau khi nghe Lê Văn Dậu kể chuyện bà Đoàn Thị Thu Giang - Bí thư Đảng ủy phường 11, TP Vũng Tàu thường xuyên gây khó dễ trong công việc của Dậu, Thắng bực tức và thuê Đỗ Thành Tú theo dõi để chụp hình ảnh bà Giang và đánh dằn mặt.

Sáng ngày 28/1, tại địa chỉ trên, theo sự chỉ đạo của Thắng, Tú đã đánh bà Giang gây thương tích với tỉ lệ 1%. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố bị can đối với Thắng, Tú về tội Cố ý gây thương tích.

Theo Công an TP Vũng Tàu, Tạ Quang Thắng từng có tiền sự về hành vi Cố ý gây thương tích, có biểu hiện tụ tập hoạt động băng nhóm với tính chất côn đồ, hung hãn.

Bị can Tạ Quang Thắng thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an TP Vũng Tàu.

Bị tâm thần, tạm đình chỉ điều tra bị can chủ mưu

Ngày 3/12/2021, VKSND TP Vũng Tàu ban hành cáo trạng truy tố các bị can Đỗ Thành Tú về tội Cố ý gây thương tích; Nguyễn Chí Tâm, Hứa Hoài Vũ và Nguyễn Văn Phượng về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Riêng bị can Tạ Quang Thắng do bị bệnh tâm thần, nên được tạm đình chỉ điều tra để chữa bệnh. Khi nào Thắng khỏi bệnh sẽ phục hồi vụ án và bị can để xử lý sau.

Sau thời gian nghị án, Đỗ Thành Tú bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Bị cáo Nguyễn Chí Tâm, Hứa Hoài Vũ mỗi người 15 tháng tù và Nguyễn Văn Phượng 12 tháng tù cùng về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Lạc Lạc