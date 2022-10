Thuê nhà bằng tên giả, lắp cửa sắt 2 lớp để cất giữ nửa tấn chất nổ

Sáng nay (25/10), Công an huyện Yên Thành (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá đường dây buôn bán trái phép pháo nổ quy mô đặc biệt lớn.

Cụ thể, qua nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành xác định Trương Thanh Quý (SN 1990, trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) là đối tượng cầm đầu, chuyên mua pháo nổ từ các nước về địa phương. Sau khi tập kết về kho, Quý vận chuyển hàng ra các tỉnh miền Bắc để tiêu thụ.

Đối tượng Trương Thanh Quý cùng tang vật - Ảnh Công an Nghệ An

Với quyết tâm chặt đứt nguồn cung pháo từ các tỉnh phía Nam về địa bàn huyện, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Quý về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ gần 552kg pháo nổ các loại.

Với thủ đoạn hoạt động của đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, để qua mắt lực lượng chức năng, khi thuê kho để cất giữ pháo, Trương Thanh Quý sử dụng tên khác để làm hợp đồng thuê kho.

Sau khi thuê kho, Quý thuê thợ gia công các cửa ra vào kho bằng cửa sắt 2 lớp, không có các ô hở, lắp đặt hệ thống camera xung quanh kho với mục đích cảnh giới.

Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận đã mua pháo từ các nước Campuchia, Lào về trên địa bàn tỉnh Kon Tum, sau đó tập kết về kho. Khi có người hỏi mua thì tìm mọi cách bán pháo để kiếm lời.

Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hòa Bình