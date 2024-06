Cách thành phố Hà Nội khoảng 120km, thung lũng Lân Ty (nằm trong khu rừng đặc dụng Hữu Liên, thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là điểm đến hấp dẫn du khách nhờ cảnh quan đẹp, xanh mát và trong lành.

Mỗi mùa, thung lũng Lân Ty lại mang một vẻ đẹp riêng. Mùa hè, nơi đây ngập tràn nước, trở thành chiếc hồ lớn, xanh trong vắt. Mùa đông, nước trong hồ rút dần, để lộ ra thung lũng rộng với thảm cỏ xanh mướt trải dài.

Ngoài sở hữu địa hình đa dạng từ núi cao, hang động đến sông hồ, thảo nguyên, nơi đây còn thu hút những tín đồ ưa xê dịch tới trải nghiệm các hoạt động rèn thể lực như: Leo núi đá, abseiling, chèo SUP, bơi lội...

Trần Nhật Hoàng (SN 2001) – một người con của mảnh đất Lạng Sơn, không khỏi thích thú khi lần đầu khám phá và trải nghiệm thung lũng Lân Ty. Hoàng đến đây vào thời điểm đầu mùa hè. Lúc này thời tiết trong lành, mát mẻ, thích hợp cho du khách tham gia các hoạt động khám phá ngoài trời.

Hoàng (bên phải) cùng đoàn thám hiểm đu dây, chinh phục đỉnh núi Mắt Thần

Tại đây, chàng trai trẻ có cơ hội tham gia các hoạt động ngoài trời hấp dẫn như: leo núi Thủng, abseiling, chèo SUP, bơi lội, trekking, thám hiểm hang động và cắm trại giữa rừng già.

Ngoài ra, anh còn thám hiểm hang Ốc, nơi có những khối thạch nhũ tuyệt đẹp, ngắm nhìn động vật trong hang hay ghé “nghĩa địa ốc” với các vỏ ốc tự nhiên được sắp xếp vô cùng ấn tượng…

Vẻ đẹp kỳ ảo bên trong hang Ốc khiến du khách trầm trồ

Hoàng tiết lộ, anh thích nhất hoạt động abseiling ở núi Thủng.

Núi Thủng (hay còn gọi núi Mắt Thần) là một ngọn núi đặc biệt nằm trong thung lũng Lân Ty, với điểm nhấn là lỗ thủng lớn xuyên qua hai mặt núi, tựa như "con mắt" khổng lồ đang nhìn xuống núi rừng Hữu Lũng. Đây cũng là điểm hút khách tới trải nghiệm mạo hiểm.

Chàng trai Lạng Sơn trải nghiệm đu dây mạo hiểm từ đỉnh núi Mắt Thần. Nguồn: Na Lay Adventure

Trước đó, Hoàng từng tham gia khóa huấn luyện nhảy dù và duy trì thói quen chạy bộ, tập gym hàng ngày, nên không gặp nhiều khó khăn khi trải nghiệm các hoạt động đòi hỏi sức bền và thể lực tốt.

Bên cạnh đó, chàng trai 23 tuổi cũng được tham gia khóa đào tạo và tập luyện với các thiết bị đảm bảo an toàn, học những kỹ năng cần thiết cho việc đu dây lên xuống và ở trên dây.

Để lên được vị trí đu dây trên đỉnh núi có độ cao 500m so với mực nước biển, Hoàng cùng đoàn thám hiểm phải trekking và leo núi một quãng đường khá dài với những dốc thẳng đứng.

Sau đó, họ tiếp tục đu dây từ đỉnh núi xuống hốc mắt khoảng 40m.

Đỉnh núi ở độ cao 500m so với mực nước biển là vị trí mà các du khách bắt đầu đu dây

Tuy khá tốn thể lực, nhưng anh cảm thấy mọi mệt mỏi như tan biến khi hoàn thành chinh phục vách đá cao.

“Quãng đường để di chuyển tới vị trí đu dây khá vất vả, nhưng những gì mình nhận được hoàn toàn xứng đáng. Đó là vượt qua giới hạn của bản thân để chinh phục độ cao, chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng tuyệt đẹp phía dưới mà trước đó mình chưa từng được biết”, Hoàng nói.

Chàng trai quê Lạng Sơn cho hay, để có chuyến đi an toàn với những trải nghiệm thú vị tại thung lũng Lân Ty, du khách nên đặt tour từ các đơn vị uy tín, chuyên nghiệp thay vì du lịch tự túc.

Suốt hành trình khám phá tại đây, anh cùng các thành viên thám hiểm khác đều được chuyên gia an toàn theo sát và hỗ trợ nên rất yên tâm. Hoàng gợi ý, lịch trình lý tưởng để du khách trải nghiệm tại thung lũng Lân Ty là 2 ngày 1 đêm.

Khi tham gia hoạt động abseiling, du khách luôn luôn đu với 2 dây chính để đảm bảo an toàn (một dây do du khách điều khiển, một dây do trợ lý an toàn điều khiển để hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho du khách)

Tới thung lũng Lân Ty, du khách cũng cần lưu ý trang bị đầy đủ các vật dụng cá nhân cần thiết, phục vụ cho các hoạt động mạo hiểm như: Giày leo núi chuyên dụng, quần áo (nên chọn áo thun dài tay thoáng mát dễ vận động và quần loại vải nhẹ, nhanh khô), đồ bơi, tất cổ cao, balo (tốt nhất là loại có đai trợ lực để giảm bớt gánh nặng), đồ chống nắng và thuốc.

“Du khách chỉ nên mang những món đồ cần thiết để giảm tải trọng lượng, giúp bản thân dễ dàng di chuyển trong suốt hành trình. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý về điều kiện thời tiết và địa hình để có sự chuẩn bị phù hợp nhất”, Hoàng nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Mạnh, CEO đơn vị vận hành và khai thác tour abseiling núi Mắt Thần – hang Ốc cho biết, hành trình khám phá thung lũng Lân Ty giống như một chuyến thám hiểm.

Đặc biệt, với trải nghiệm abseiling từ đỉnh núi Mắt Thần xuống hốc mắt với khoảng cách chừng 40m, du khách có cảm giác đang lơ lửng giữa không trung.

Ông Mạnh cho hay, trước khi đu dây, du khách sẽ được hướng dẫn viên chuyên nghiệp hướng dẫn các quy tắc an toàn khi tham gia hoạt động leo núi và abseiling cũng như cách sử dụng các thiết bị an toàn… Khi tham gia trải nghiệm, ở điểm đổi dây và thao tác với thiết bị, du khách luôn được các trợ lý an toàn đứng chốt để hướng dẫn và hỗ trợ sát sao.

Theo ông Mạnh, mỗi thời điểm, thung lũng Lân Ty lại có điểm hấp dẫn riêng. Nếu đến đây từ tháng 2 đến tháng 4, du khách có thể được chiêm ngưỡng khung cảnh nhiều loài hoa rừng đua nở. Lúc này, thời tiết cũng dễ chịu, đôi khi se lạnh.

Từ tháng 5 đến tháng 8, tuy là mùa hè nhưng thời tiết ở thung lũng vẫn mát mẻ, thích hợp cho du khách tham gia các hoạt động dưới nước. Đây cũng được đánh giá là thời điểm đẹp nhất trong năm khi thung lũng tràn ngập biển nước, tạo thành hồ lớn trong xanh ẩn hiện giữa núi rừng.

Còn vào mùa khô từ tháng 9 đến tháng 11, nơi đây trở thành điểm đến dã ngoại lý tưởng và du khách có thể ngắm nhìn mùa lúa chín vàng, đẹp như tranh.

Bên cạnh những hoạt động như leo núi, đu dây, cắm trại, khám phá hang động, chèo SUP, bơi lội… du khách tới đây còn có thể lưu trú, khám phá văn hóa, đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc tại Làng sinh thái cộng đồng Hữu Liên hay khám phá thác Khe Dầu…

Về ẩm thực, du khách có cơ hội thưởng thức các món ăn tươi ngon do bà con dân tộc tự nuôi trồng, sản xuất và mang đậm đặc trưng văn hóa ẩm thực bản địa như: Cá suối, thịt trâu gác bếp, thịt lợn mán hấp, nướng, xào lăn…

Ảnh: Tran Nhat Hoang