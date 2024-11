Ảnh: L'amant Café

Khẳng định vị thế với danh hiệu “Thương hiệu quốc gia”

Giải thưởng “Thương hiệu quốc gia” là một trong những danh hiệu uy tín cho doanh nghiệp Việt, trải qua quá trình xét duyệt và thẩm định nghiêm ngặt bởi hội đồng đánh giá là các chuyên gia đầu ngành. Do đó, việc L'amant Café đạt giải thưởng này minh chứng cho cam kết về chất lượng sản phẩm của thương hiệu.

Ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, người sáng lập thương hiệu chia sẻ: “Giải thưởng “Thương hiệu quốc gia” là niềm tự hào lớn đối với L'amant Café và toàn thể công ty. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng trên hành trình đưa cà phê Việt ra thế giới”.

Ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, nhà sáng lập L’amant Café đại diện nhận giải Thương hiệu quốc gia 2024. Ảnh: L'amant Café

Theo ông Hiệp, danh hiệu này không chỉ là sự công nhận cho sứ mệnh, tầm nhìn mà L’amant Café luôn theo đuổi, mà còn đại diện cho tình yêu và sự tận tâm của những người nông dân vùng đất Gia Lai gửi gắm từng hạt cà phê. Từ những nông trại hữu cơ rộng lớn, L'amant Café khát khao mang đến thị trường thế giới một sản phẩm “sạch” đúng nghĩa, mang đậm hương vị thuần khiết của vùng đất Tây Nguyên Việt Nam.

Hành trình vươn tầm cà phê Việt

Khởi nguồn từ ý tưởng xây dựng một nông trại cà phê hữu cơ tiên phong, L'amant Café luôn không ngừng tìm kiếm những giải pháp tiên tiến, bền vững để tạo nên những sản phẩm từ cà phê chất lượng cao.

Hiện tại, L’amant Café đã xây dựng được vùng nguyên liệu, phát triển mô hình sản xuất bền vững. Nông trại cà phê của L'amant Café đã đạt được những chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế như: USDA Organic của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, EU Organic của Liên minh châu Âu, Japanese Agricultural Standards và Korean Organic, chứng minh cho cam kết mang đến sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, đáp ứng xu hướng sử dụng các sản phẩm hữu cơ trên toàn thế giới. Hơn 60.000 tấn cà phê từ nông trại L'amant Café được chứng nhận bởi các chương trình quốc tế như” 4C (Common Code for the Coffee Community) và Rainforest Alliance.

Nông trại cà phê hữu cơ của L’amant Café. Ảnh: L'amant Café

Bên cạnh xây dựng vùng trồng nguyên liệu, điểm khác biệt của L'amant Café còn nằm ở quy trình sản xuất hiện đại, tiên tiến với công nghệ Probat - công nghệ rang cà phê hàng đầu châu Âu, kết hợp tiêu chuẩn ISO 22000 và HACCP, giúp đảm bảo chất lượng cà phê đạt đẳng cấp quốc tế. Mỗi hạt cà phê khi đến tay người tiêu dùng đều mang trong mình hương vị đặc trưng, nguyên bản, là thành quả từ quá trình kiểm soát nghiêm ngặt từng khâu, từ chăm sóc cây cà phê, thu hoạch cho đến chế biến, đóng gói thành phẩm phân phối ra thị trường.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, các sản phẩm của L'amant Café đã được xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm những thị trường nổi tiếng “khó tính” như: châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự đón nhận của thị trường quốc tế không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để thương hiệu tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế cà phê Việt trên trường quốc tế.

Quy trình sản xuất tại nhà máy L'amant Café. Ảnh: L'amant Café

Tham dự Hội chợ triển lãm Thương hiệu quốc gia 2024

Tiếp nối thành công từ danh hiệu Thương hiệu quốc gia, L'amant Café là một trong những đại diện của ngành cà phê Việt Nam tham gia Hội chợ triển lãm Thương hiệu quốc gia 2024, từ ngày 13 - 16/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Đây là cơ hội để người tiêu dùng thưởng thức những sản phẩm cà phê hữu cơ chất lượng cao từ L'amant Café. Gian hàng của L'amant Café tại hội chợ sẽ mang đến trải nghiệm đặc biệt cho khách tham quan, từ việc thưởng thức hương vị cà phê tinh tế cho đến tìm hiểu về quy trình sản xuất hữu cơ hiện đại và các chứng nhận quốc tế mà thương hiệu đạt được.

“L'amant Café mong muốn cùng chung tay với cộng đồng trong hành trình xây dựng ngành nông nghiệp xanh - sạch - hiện đại, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Trên hành trình này, L'amant Café hy vọng sẽ tiếp tục được người tiêu dùng trong nước và quốc tế yêu mến và đồng hành, cùng khẳng định giá trị và vị thế của cà phê Việt Nam”, đại diện L'amant Café bày tỏ.

Bích Đào