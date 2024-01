Gần 10 năm hợp tác vì chữ “Tín”

“KES là doanh nghiệp Việt Nam nhưng có quy trình sản xuất lẫn vận hành chuyên nghiệp chuẩn quốc tế, đặc biệt ở quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm. Tôi được dịp tham quan vài nhà máy sản xuất ván MDF trong nước và nước ngoài, nhưng ít doanh nghiệp có máy móc và công nghệ hiện đại như KES. Họ đã đầu tư nhiều công nghệ tối tân. Điều quan trọng là xây dựng được chữ tín trong kinh doanh”, bà Nguyễn Thị Đài Loan - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Shang Wood Industries chia sẻ.

Shang Wood Industries là khách hàng của KES đến nay gần 10 năm với sản phẩm ván MDF. Trước khi gia nhập thị trường, công ty đã nghiên cứu kỹ về hầu hết các nhà sản xuất mặt hàng MDF tại Việt Nam, thời điểm đó KES là một trong số ít doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn toàn diện, từ tiềm lực sản xuất đến khả năng chiều lòng các thị trường lớn, khó tính từ nội địa đến quốc tế.

Chia sẻ về việc bắt tay chiến lược nhiều năm với KES, bà Loan cho biết, KES gây ấn tượng bởi đáp ứng đặc thù về nguồn nguyên liệu. “Cụ thể, khách hàng của chúng tôi chủ yếu ở thị trường châu Á nên họ yêu cầu màu sắc của ván phải luôn trắng sáng. Lúc đó, hầu như không có nhà máy sản xuất nguyên liệu nào tại Việt Nam giải được bài toán trên, chỉ có KES thoả yêu cầu này và giữ được tính ổn định về chất lượng sản phẩm”, bà Loan nhấn mạnh.

Khả năng chiều lòng khách hàng của KES được đối tác, khách hàng đánh giá cao (Nguồn: Shang Wood Industries)

Hiện tại, ván MDF dòng E2 của KES đang được lựa chọn nhiều nhất tại Shang Wood bởi giá thành hợp lý, mẫu mã đa dạng. Công ty này cũng kỳ vọng KES sẽ tiếp tục đồng hành cho hành trình mở rộng sang các nước thị trường khó tính như châu Âu và Hoa Kỳ.

Bén duyên bởi chất lượng sản phẩm

“Tôi biết đến KES từ lâu vì lõi gỗ của công ty được đánh giá là chất lượng hàng đầu và chuyên cung cấp cho nhiều đơn vị nội thất uy tín tại Việt Nam. Khi KES bắt đầu sản xuất ván melamine, chuyên viên kỹ thuật của AIC đã kiểm định và đánh giá cao về sản phẩm, sau đó chúng tôi quyết định nhập hàng”, bà Phạm Thị Ngọc Liên - Kế toán trưởng AIC JSC chia sẻ về cơ duyên hợp tác với Tập đoàn KES. Nguồn gỗ melamine của KES đã được AIC sản xuất thành những mặt hàng: tủ, giường, bàn, ghế…

Vì “mục sở thị” cơ ngơi, quy trình sản xuất mà chỉ sau gần 1 năm “bén duyên”, hiện Nghi Quân đã sử dụng nguồn ván melamine của KES đến…80%. Nhiều khách hàng “hỏi ngược” Nghi Quân về việc lựa chọn nguyên liệu của hãng nào “tốt nhất”, bà Trịnh Lê Thùy Phương - Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng & Thương mại Nghi Quân luôn ưu ái nói về KES. “Sau chuyến đi thăm nhà máy, nhìn thấy những gì họ làm, họ cam kết nên tôi tin mà giới thiệu cho khách hàng của mình. Hàng tốt, do doanh nghiệp Việt sản xuất, tại sao ngại ngùng”, bà Phương dí dỏm. Về khía cạnh giá cả, bà Phương cho rằng giá cả của KES khá cạnh tranh so với các tên tuổi khác.

Sản phẩm gỗ công nghiệp của KES được ứng dụng vào dự án Mizuki Park - Panorama của Nghi Quân (Nguồn: Nghi Quân)

Chia sẻ thêm, bà Phương cho biết từ khi sử dụng nguồn hàng của KES, cho đến nay, chưa có khách hàng nào của Nghi Quân phàn nàn về chất lượng sản phẩm. “Đồng nghĩa rằng nguồn nguyên liệu của KES đã được khách hàng ưng ý. Tôi có thể nói tất cả các khách hàng đều hài lòng”, bà Phương chia sẻ.

“An toàn cho người dùng là tiên quyết”

Ông Nguyễn Quốc Trị, đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thi công Nội thất Kiến An nhấn mạnh điều mà các nhà sản xuất thành phẩm chú ý chính là chất lượng của nguyên liệu. “Đa phần lõi gỗ trên thị trường hiện nay khó kiểm soát. Do vậy, nhà sản xuất nào có tiêu chuẩn đặc biệt sẽ được khách hàng cá nhân, nhà sản xuất đầu cuối tin dùng”. Ông Trị chia sẻ thêm: “Hiện nhiều kênh truyền thông như tivi, mạng xã hội và báo chí đã và đang nói về nồng độ formaldehyde có trong vật liệu xây dựng, trong đó có ván sàn công nghiệp. Do vậy, khi bán hàng tôi đều nói với khách hàng nên chọn những sản phẩm đã xuất vào thị trường châu Âu, Hoa kỳ… như hàng của KES vì hàm lượng formaldehyt đạt mức an toàn”. Vì tin tưởng vào chất lượng sản phẩm mà Kiến An và KES đã hợp tác suốt 2 năm qua.

Sản phẩm của KES trong một dự án của Kiến An (Nguồn: Kiến An)

“Khi khách chọn mua ván sàn lót nền trong nhà, ngoài chuyện giá cả, độ bền, mức độ chống thấm nước…, tôi thường nói về yếu tố an toàn vì hàm lượng phát thải formaldehyde là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng”, ông Đặng Hưng Phong - Giám đốc Công ty Trang trí Nội thất Hoàng Phát (Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ.

Khi hỏi về việc chọn loại ván sàn nào đáp ứng các tiêu chí trên, ông Phong giới thiệu hàng loạt loại ván với nhiều mức giá khác nhau, nguồn gốc sản xuất khác nhau, từ hàng nhập khẩu của Đức, Malaysia… cho đến hàng sản xuất trong nước. Cuối cùng, ông Phong cầm 1 tấm ván sàn nói: “Đây là hàng của hãng KES, sản xuất ở Việt Nam nhưng chuyên xuất khẩu sang các thị trường lớn nên khách hàng có thể an tâm về tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe khi lựa chọn thương hiệu này”.

Hiện giới thiết kế và người tiêu dùng đã biết nhiều hơn về thương hiệu KES, từ chất lượng sản phẩm đến các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Khi phát triển thị trường nội địa, KES đã đem những chuẩn mực của hàng cao cấp đến tay người tiêu dùng trong nước với đa dạng phân khúc, nhiều mẫu mã.

Bích Đào