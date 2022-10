Thưởng nóng 3 đơn vị truy bắt đối tượng đâm chết người sau 3 ngày ra tù

Sáng 10/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao thưởng đột xuất cho 3 đơn vị tham gia phá nhanh vụ trọng án xảy ra trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, bắt giữ hung thủ sau 5 giờ gây án.

Công an tỉnh Đắk Lắk thưởng nóng cho 3 đơn vị tham gia phá án

Trước đó, khoảng 12h30’ ngày 7/10, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân trên đường Hà Huy Tập, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Hung thủ sau khi gây án đã bỏ chạy vào lâm viên TP Buôn Ma Thuột tẩu thoát.

Thời điểm này, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động truy bắt hung thủ gây án.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định được nạn nhân là ông Y Thim Byă (56 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) bị 3 vết đâm ở vùng bụng, hốc vai trái và khửu tay phải…

Đối tượng bị bắt sau 5 giờ gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 5 giờ gây án, lực lượng phá án đã bắt được hung thủ khi đang bỏ trốn từ đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Khánh Xuân hướng ra quốc lộ 14 để tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai là Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, trú tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột). Bước đầu, Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Mạnh vừa chấp hành xong án phạt tù 2 năm 6 tháng về tội “Cố ý gây thương tích” và ra tù vào ngày 4/10. Ba ngày sau, Mạnh tiếp tục đã gây ra trọng án.

Ghi nhận chiến công, thành tích khám phá vụ án, Thiếu tướng Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương và trao thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Buôn Ma Thuột là 3 đơn vị đã có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ trọng án, bắt giữ hung thủ chỉ sau 5 giờ gây án, góp phần trấn an dư luận.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu 3 đơn vị trên cũng như toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững tình hình an trật tự trên địa bàn.

