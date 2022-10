Lời khai ban đầu nghi phạm chém mẹ vợ tử vong, 3 người bị thương nặng

Hôm nay (10/10), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, qua lấy lời khai đối với bị can Phạm Thành (50 tuổi, trú tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) được biết do nhớ lại chuyện mâu thuẫn đất đai giữa gia đình vợ và hàng xóm kéo dài, chưa được giải quyết nên nghi phạm bức xúc, gây án. Sau khi gây án, nghi phạm Thành tự dùng rựa gõ vào phần đầu mình gây thương tích.

Nghi phạm Thành bị khống chế, bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: CTV

Nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, bước đầu nghi phạm Thành khai nhận nguyên nhân gây án như trên, tuy nhiên do tâm lý chưa ổn định nên cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ lời khai này.

Cơ quan điều tra bước đầu cũng xác định Thành có hồ sơ bệnh án bệnh tâm thần, được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Bình Ba, huyện Châu Đức), nhưng cách đây ít lâu, gia đình Thành xin được đưa anh ta về điều trị tại nhà.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Quang Hưng

Như VietNamNet đã đưa, vào khoảng 15h30 chiều 9/10, Phạm Thành đi từ nhà mình sang nhà mẹ vợ là bà Phạm Thị L. (77 tuổi - sống kế bên nhà Thành) dùng rựa chém bà L. tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thành tiếp tục dùng rựa chém vợ cùng 2 người nhà vợ, gồm: ông Lê H. (bố vợ), Lê Thị Tr. (chị vợ) và Lê Thị H. (vợ Thành) bị thương nặng. Phát hiện vụ việc, người dân sống gần hiện trường hỗ trợ đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ án mạng gây xôn xao dư luận địa phương. Ảnh: Quang Hưng

Ngay sau đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Công an huyện Châu Đức tiếp cận hiện trường, bắt giữ đối tượng Phạm Thành.