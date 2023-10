Sáng 9/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thưởng nóng cho lực lượng Công an tỉnh này đã tham gia phá án, truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng súng bắn 2 nữ lao công bị thương khi đang quét rác.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trao bằng khen cho Công an tỉnh, kèm tiền thưởng 100 triệu đồng.

Ông Đặng Văn Minh đánh giá cao việc điều tra, khám phá, truy bắt nhanh các đối tượng phạm tội của lực lượng công an tỉnh. Đồng thời, yêu cầu lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, lập thêm nhiều chiến công, góp phần bảo vệ tình hình an ninh trật tự địa phương.

Tỉnh Quảng Ngãi trao bằng khen, thưởng nóng cho lực lượng công an bắt 2 đối tượng dùng súng bắn 2 nữ lao công trọng thương. Ảnh: SX

Cũng tại buổi khen thưởng, Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã công bố quyết định, trao khen thưởng đột xuất cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự 10 triệu đồng và Công an thành phố Quảng Ngãi 5 triệu đồng. Đồng thời, tặng giấy khen đột xuất cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 1h ngày 5/10, chị Lê Thị Minh Khải và chị Võ Thị Lưu (nhân viên Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi) làm việc trên đường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi).

Lúc này, chị Khải nhắc nhở một nhóm thanh niên đang chạy xe đến không đi gần xe rác để tránh tai nạn. Nhóm này quay lại gây gổ, đánh chị Khải, chị Lưu đến can ngăn cũng bị đánh.

Hai nữ công nhân môi trường bị nhóm đối tượng dùng súng bắn vào chân. Ảnh: S.X.

Tại đây, một thanh niên đã rút súng bắn vào chân của chị Khải và chị Lưu khiến cả hai bị thương và mất nhiều máu. Nhóm thanh niên rời đi ngay sau đó.

Người dân sống gần khu vực nghe tiếng súng nổ chạy đến và đưa hai chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng. Kết quả chụp phim cho thấy cả 2 người đều có đầu đạn trong đùi và bắp chân.

Vào cuộc điều tra, công an bắt giữ 2 nghi phạm gồm Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, tạm trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Viết Đông (24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, tạm trú huyện Tư Nghĩa).

Bước đầu các đối tượng này khai lý do bắn hai nữ công nhân vì trước đó bị nhắc nhở nẹt pô gây ồn ào.