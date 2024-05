Nhà báo Vương Xuân Nguyên, tác giả phần lời của ca khúc cho biết: "Với mong muốn được góp thêm tiếng nói tôn vinh những giá trị vĩnh cửu ấy của sen, tôi và NSƯT Hương Giang đã cho ra mắt ca khúc Sen với phong cách dân gian đương đại mang âm hưởng ca trù.

Hình tượng sen được khắc họa với vẻ đẹp tinh tế, thanh nhã và đầy sức cuốn hút, đồng thời đưa người nghe khám phá sâu hơn về ý nghĩa tâm linh và thông điệp văn hóa mà nó đại diện. Từ đó thể hiện sự trân trọng và tôn vinh những giá trị tinh thần, vẻ đẹp thánh thiện của tâm hồn con người trong cuộc sống", nhà báo Vương Xuân Nguyên chia sẻ.

Còn theo NSƯT Hương Giang, ca trù là một loại hình âm nhạc đa năng, vừa là khí nhạc (vocal music) vừa là thanh nhạc (instrumental music). Ca trù không chỉ là một di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam mà còn có giá trị trong việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống. Nó đem lại không chỉ âm nhạc độc đáo mà còn là một phần của lịch sử và tâm hồn người dân Việt.

Ca trù có sức phủ sóng xuyên suốt hàng chục tỉnh thành từ Bắc chí Nam. Đối với Hà Nội, ca trù được coi là “đặc sản” văn hóa trong lòng phố cổ. Ngay cả khi đối mặt với nguy cơ rơi vào quên lãng thì ở Hà Nội - loại hình nghệ thuật diễn xướng này vẫn mạnh mẽ tồn tại, tiếng hát, tiếng đàn đáy, nhịp phách sênh ngân lên bất chấp cuộc sống hối hả bên ngoài.

Tương tự, dù có mặt ở hầu hết các vùng miền nhưng nhắc đến hoa sen là người ta nghĩ ngay đến sen Bách Diệp trồng ở Hồ Tây. Những bông sen Hồ Tây được nuôi dưỡng bởi tinh túy trời đất nơi địa linh, có màu sắc và hương vị đặc biệt, đậm đà hơn các vùng đất khác.

Cùng với sự phát triển của đời sống đô thị, giống sen quý Tây Hồ cũng “bén duyên” trên nhiều vùng đất khác, sen vẫn là hình ảnh đẹp gắn với Hồ Tây, mang nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội - nơi tinh hoa hội tụ trăm miền, nơi có chùa Một Cột (Liên Hoa Đài) mang kiến trúc một đóa sen ngàn năm tuổi. Chính vì vậy, NSƯT Hương Giang đã quyết định viết ca khúc Sen mang âm hưởng của ca trù.

Ca từ giản dị, nhiều hình ảnh và giàu chất ẩn dụ trong thơ của Vương Xuân Nguyên đã quyện hòa với giai điệu, tiết tấu mang âm hưởng ca trù giúp cho tác phẩm Sen ấn tượng với người nghe. Đây là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu kín về sức sống bền bỉ, sự kiên trì của hoa sen, mọc lên từ bùn đất với bao phong trần nhưng vẫn tỏa ngát sắc hương dâng đời vẻ đẹp tinh tế mà thanh cao.

Đây cũng là thông điệp về tinh thần đoàn kết, sẻ chia; đề cao thái độ lạc quan, khát vọng sống lành mạnh và ý nghĩa của sự kiên nhẫn, những nỗ lực vượt qua chính giới hạn của mỗi con người trong kiếp nhân sinh. Dẫu ở hoàn cảnh cực cùng của khó khăn vẫn vươn mình đứng thẳng hướng về phía ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của chân lý để sống hòa đồng và tỏa hương sắc như hoa sen.

NSƯT Hương Giang là giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Nữ ca sĩ quân nhân theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp hơn 30 năm qua. Chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu âm nhạc. Ông bà nội lập gánh hát từ sớm để phục vụ nhân dân và bộ đội, chú ruột NSƯT Hương Giang là nhạc sĩ An Thuyên. Gia đình chị có 9 anh chị em, anh cả là NSND An Phúc nổi tiếng giới nghệ thuật Chèo Việt Nam.



Hơn 30 năm theo đuổi nghề, NSƯT Hương Giang gặt hái nhiều giải thưởng danh giá. Là một nghệ sĩ quân nhân, chị xuất sắc đạt giải Nhì - Cuộc thi đơn ca Mùa xuân và Người chiến sĩ do Tổng cục Chính trị tổ chức năm 1998 với ca khúc Lời Bác dặn trước lúc đi xa; 2 Huy chương Bạc - Truyền hình toàn quốc cho phim ca nhạc của Đài Truyền hình Cần Thơ, Huy chương Bạc - Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân 2003, Huy chương Vàng - Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2008, Huy chương Vàng - Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2012...



Trong vai trò là giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Thượng tá, NSƯT Hương Giang liên tục được nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu. Năm 2016, chị được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2022, NSƯT Hương Giang được Bộ Quốc phòng vinh danh là Phụ nữ tiêu biểu toàn quân.