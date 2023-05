Thượng tá, NSƯT Hương Giang là ca sĩ quân nhân theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp hơn 30 năm qua. Với chất giọng ngọt ngào, đằm thắm và niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng, chị gây ấn tượng với khán giả bởi những ca từ, giai điệu sâu lắng về quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quỳnh Lưu, Nghệ An, từ nhỏ Hương Giang đã đắm chìm trong lời hát ru của bà, của mẹ. Những câu ca, điệu hò ví giặm nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ, truyền cảm hứng và niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc trong chị.

Hương Giang may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu âm nhạc. Ông bà nội lập gánh hát từ sớm để phục vụ nhân dân và bộ đội. Chú ruột NSƯT Hương Giang là nhạc sĩ An Thuyên. Gia đình có 9 anh chị em, anh cả là NSND An Phúc nổi tiếng giới nghệ thuật Chèo Việt Nam. Trong môi trường lý tưởng đó, âm nhạc đã đi vào trái tim của chị rất đỗi tự nhiên.

"Tôi được gần gũi và ngày càng hâm mộ tài năng âm nhạc của chú An Thuyên, anh An Phúc và các anh chị ruột trong gia đình. Chính họ là nguồn động lực lớn lao thôi thúc tôi không ngừng nỗ lực để tìm ra một lối đi riêng", Hương Giang chia sẻ.

Thượng tá, NSƯT Hương Giang trong một chương tình biểu diễn cho các bạn trẻ.

Và rồi Hương Giang đến với nghệ thuật âm nhạc như một cái duyên khi nhạc sĩ An Thuyên nhận ra tài năng của chị. Ông động viên cô cháu ra Hà Nội học thanh nhạc để theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Trên hành trình nuôi dưỡng đam mê và khát khao lưu giữ chất liệu dân gian trong xu hướng âm nhạc hiện đại, chưa một lần Hương Giang nghĩ đến việc bỏ cuộc. Để hưởng những thành quả ngọt ngào, chị phải trải qua không ít trải nghiệm nghiệt ngã của cuộc sống.

Hương Giang không ngại gian khó mà tình nguyện làm ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Quân khu 9 khi mới 21 tuổi - 6 năm công tác tại đây và 7 năm ở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã cho cô nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật và giảng dạy tại Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

“Giảng dạy thanh nhạc, sợ nhất là thiếu sự trải nghiệm bởi kiến thức trong sách vở chỉ là một phần. Tôi may mắn được trải qua nhiều môi trường nghệ thuật để có thể tích lũy và học tập, đưa dữ liệu từ cuộc sống vào bài giảng cho học trò. Chuyến đi Trường Sa năm 2015 giúp tôi hiểu hơn về đời lính, tự dặn mình phải sống tốt, trách nhiệm hơn, xứng đáng với sự hy sinh của những chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển trời của Tổ quốc", chị chia sẻ.

NSƯT Hương Giang ngoài đời.

15 năm trước Hương Giang đã tái hiện thành công hình tượng nữ anh hùng Lê Thị Ràng - chị Sứ trong vở kịch Hai người mẹ của Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên.

Sở hữu chất giọng nữ cao trữ tình (Soprano); cách hát tinh tế; giọng ca linh hoạt khi xử lý các tác phẩm như dòng chính ca, ca khúc mang âm hưởng dân ca hay các Aria, Romane đều được Hương Giang xử lý ấn tượng.

Là nghệ sĩ biểu diễn dòng nhạc dân ca ngọt ngào, sâu lắng, Hương Giang yêu những làn điệu quê hương nên luôn tìm tòi, sáng tạo trong cách luyến láy khi thể hiện ca khúc.

Tác giả Vương Xuân Nguyên đồng hành cùng Thượng tá, NSƯT Hương Giang trong dự án phát triển âm nhạc.

Hơn 30 năm theo đuổi nghề, NSƯT Hương Giang gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá. Là một nghệ sĩ quân nhân, chị xuất sắc đạt Giải nhì Cuộc thi đơn ca Mùa Xuân và Người Chiến sĩ do Tổng cục Chính trị tổ chức năm 1998 với ca khúc Lời Bác dặn trước lúc đi xa; 2 Huy chương bạc truyền hình toàn quốc cho phim ca nhạc của Đài truyền hình Cần Thơ, Huy chương bạc Hội diễn ca múa nhạc Chuyên nghiệp toàn quân 2003, Huy chương vàng Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2008, Huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2012...

Trong vai trò là giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội, Thượng tá, NSƯT Hương Giang liên tục được nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu. Năm 2016, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2022, NSƯT Hương Giang được Bộ Quốc phòng vinh danh là Phụ nữ tiêu biểu toàn quân.

Mới đây, NSƯT Hương Giang và các cộng sự bắt tay thực hiện dự án phát huy những giá trị âm nhạc chính ca, dân ca vùng miền để truyền cảm hứng ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị tiền bối cách mạng, Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng...

'Hai Quê' - NSƯT Hương Giang

Vương Xuân Nguyên