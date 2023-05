Ngày 7/5, theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, sau phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xét xử bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Hưng Nguyên về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, một số cơ quan báo chí, trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin, đánh giá về nội dung vụ án, cũng như về mức án 5 năm tù đối với bị cáo. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan báo cáo toàn bộ nội dung vụ án.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã họp và nghe các ngành, đơn vị liên quan báo cáo nội dung vụ án và các vấn đề liên quan. Đồng thời, đề nghị bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập, tuân thủ theo pháp luật.

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Ảnh: TAND tỉnh Nghệ An

Bị cáo Lê Thị Dung đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm gửi TAND huyện Hưng Nguyên và kêu oan. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu tòa án xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm phải đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Chiều cùng ngày, ông Lâm Quốc Tú – Chánh án TAND huyện Hưng Nguyên cho biết, cơ quan đã gửi báo cáo toàn bộ diễn biến vụ xét xử bị cáo Lê Thị Dung lên TAND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, TAND huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Theo bản án, sau khi được bổ nhiệm chức vụ giám đốc, bà Dung đã tiến hành họp, ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ từ năm 2013 - 2017. Việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ nêu trên phải gửi cho cơ quan quản lý cấp trên là Sở GD&ĐT nhưng bà Dung không gửi.

Từ vi phạm này dẫn đến các năm 2012, 2014, 2015, 2016, với tư cách là giám đốc, chủ tài khoản của trung tâm, bà Dung đã kê khai một số nội dung thanh toán 2 lần đối với 1 nghiệp vụ tài chính phát sinh.

Cụ thể, bị cáo Dung đã thanh toán lần 1 các nội dung "bí thư chi bộ, hỗ trợ học cao học và tập huấn, kiểm tra" theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo vẫn tiếp tục quy đổi các nội dung này ra tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ (thanh toán lần 2) với số tiền hơn 44,7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được chuyển vào số tài khoản cá nhân của bị cáo Dung.