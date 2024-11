Sáng 6/11, ông Trần Duy Khánh, Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong do bị lật thuyền trong lúc đánh bắt cá.

Trước đó, tối 5/11, hai vợ chồng ông Phạm Xuân C. (61 tuổi) và bà Nguyễn Thị B. (56 tuổi, trú thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh) đi đánh cá ở đầm An Khê (xã Phổ Khánh) không may bị lật thuyền, mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Đầm An Khê, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.Đ

Đến khuya cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân lần lượt được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, hoàn cảnh các nạn nhân rất khó khăn, hai vợ chồng là lao động chính của gia đình. Họ mất đi bỏ lại 6 người con, trong đó có 1 người con bị tai nạn, phải nằm một chỗ.