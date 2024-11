Ngày 5/11, UBND xã Mai Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước cuốn mất tích.

Theo đó, khoảng 16h30 cùng ngày, một em học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Xuân Mai (xã Mai Hóa), khi đi qua vùng nước ngập ở thôn Bắc Hóa đã bị nước cuốn.

Phát hiện sự việc, ông Cao Văn C. (SN 1971, trú tại thôn Bắc Hóa) đã nhảy xuống nước và cứu được cháu bé. Tuy nhiên, sau đó ông C. không may bị nước cuốn mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ông C. Ảnh: CTV

Trong hai ngày qua, tại địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa lớn khiến nước sông suối ở các huyện miền núi dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường, ngầm, cầu.

Đặt cảnh báo nguy hiểm ở các vùng nước sâu. Ảnh: CTV

Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có nơi ngập sâu từ 0,5 - 1m. Đường vào một số bản làng và đường liên xã tại các xã Lâm Hóa, Mai Hóa, Ngư Hóa, Thạch Hóa, Đồng Hóa cũng bị ngập nặng, giao thông bị chia cắt cục bộ. 89 hộ với 373 nhân khẩu tại các địa phương này bị cô lập tạm thời.

Mưa lớn cũng gây sạt lở đất tại khu vực thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa. Chính quyền địa phương đã vận động sơ tán 11 hộ với 41 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở.

Sạt lở tại khu vực đồi Phòng Không, xã Đức Hóa đe dọa nhiều hộ dân bên dưới, địa phương đã vận động sơ tán 66 hộ với 213 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở đất tại khu vực thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa. Ảnh: CTV

Tại huyện Minh Hóa, lực lượng chức năng đã phối hợp thông báo và tổ chức di dời khẩn cấp 38 hộ dân với hơn 140 nhân khẩu ra khỏi khu vực đồi Cây Sường thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, để đề phòng nguy cơ sạt lở đất.

Người dân di chuyển phương tiện, tài sản lên cầu để đề phòng đêm nay nước lũ lên cao. Ảnh: Phạm Tuấn

Khu vực đồi Cây Sường có địa hình rất dốc, địa chất phức tạp, chiều cao tính từ mặt đất tự nhiên của các nhà dân lên đỉnh đồi khoảng 65 - 70m. Những năm gần đây, khu vực này bắt đầu xuất hiện các vết nứt và sụt, lún.

Trước đó, ngày 24/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất ở khu vực này.