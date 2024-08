Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa về việc đầu tư mở rộng cao tốc Bắc – Nam.

Theo đó, cử tri địa phương này cho rằng cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ có 2 làn xe, khi đưa vào khai thác sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, cử tri kiến nghị Bộ GTVT xem xét sớm đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam do lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc vào sáng 18/2 khiến 3 mẹ con tử vong. Ảnh: VT

Trả lời nội dung này, Bộ GTVT cho biết theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau có tổng chiều dài 2.063km.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, để hoàn thành mục tiêu “Đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc, trong đó đến năm 2025, hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông”, thời gian qua Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống cao tốc theo quy hoạch.

Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 2.021 km đường bộ cao tốc, đang đầu tư khoảng 1.542 km; riêng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đã đưa vào khai thác khoảng 1.224 km, đang đầu tư khoảng 840 km; phấn đấu đến năm 2025 cả nước có khoảng 3.000km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc.

“Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực nhà nước còn khó khăn, để đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông nhằm phát huy hiệu quả đầu tư đường cao tốc, nên một số dự án phải đầu tư phân kỳ với quy mô 2 làn xe.

Hiện trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 2 đoạn đầu tư theo quy mô 2 làn xe: Đoạn Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoạn La Sơn - Hòa Liên, thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng.

Thực tế cho thấy, các tuyến đường cao tốc đầu tư phân kỳ với quy mô 2 làn xe đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả, giảm áp lực vận tải và nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ song hành. Tuy nhiên, các tuyến cao tốc phân kỳ 2 làn xe vẫn còn một số hạn chế trong khai thác.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã phối hợp với địa phương, xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường cao tốc đã được đầu tư theo quy mô phân kỳ (đặc biệt là tuyến cao tốc 2 làn xe ) đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn”, Bộ GTVT thông tin.

Hiện, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên đạt quy mô cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, đồng thời đang xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98,35 km được khởi công vào tháng 9/2019 và đưa vào khai thác vào ngày 31/12/2022.

Theo thống kê của cơ quan quản lý đường bộ, sau hơn 1 năm đưa vào vận hành, khai thác (tính đến cuối tháng 2/2024) tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người chết, bị thương.