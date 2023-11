Sáng nay (4/11), trao đổi với VietNamNet, ông Trần Hoàng Song, Chủ tịch UBND phường Đội Cung (TP Vinh) cho biết, chính quyền địa phương đã tiếp nhận đơn, thông tin về việc tiệm cà phê N.Đ, ở 74 đường Phan Chu Trinh bị phá sau khi người thuê trả lại cho gia chủ.

“Chúng tôi đã tiếp nhận đơn và chuyển cho Công an phường xác minh vụ việc làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Vụ việc có yếu tố dân sự hay hình sự thì đang chờ bên Công an báo cáo cụ thể”, ông Song chia sẻ.

Trước đó, ông Trần Đình Đạt, chủ thửa đất kể trên đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng, về việc người thuê nhà, làm tiệm cà phê hủy hoại tài sản và bôi nhọ danh dự cá nhân.

Tiệm cà phê N.Đ. từng thu hút nhiều du khách. Ảnh: PT

Cụ thể, ngày 4/10/2018, ông Đạt có cho ông N.N.T. và bà B.T.P.. thuê lại làm tiệm cà phê. Thời gian hợp đồng có thời hạn 5 năm, kéo dài đến 1/11/2023.

Đến đêm 25/10/2023, chủ quán cà phê đã cho người tháo dỡ, hủy hoại một số tài sản bên trong tiệm.

Tới ngày kết thúc hợp đồng, gia đình ông Đạt đã đến hiện trường quay lại hình ảnh, tố cáo các hạng mục trong tiệm bị đập bể như vách ngăn, nhà vệ sinh, cây cối bị chặt, tường bị đục phá…

Nhiều vật dụng trong quán cà phê bị phá hỏng. Ảnh: CT

“Quán với diện tích gần 300m2, mặt tiền đường Phan Chu Trinh rộng 20m, cây cối bị chặt, phá nhà vệ sinh. Có ai đi thuê nhà 5 năm qua giờ trả lại cho chủ một mặt bằng tan hoang như thế thế này không? Xét cả về tình và lý đều không được. Phá hệ thống đường điện, đường nước và cả cầu thang, bóc hết sàn gỗ. Tất cả để lại đống rác bừa bộn trên nhà”, giọng người phụ nữ vừa quay clip, vừa nói: "Thuê hay không thuê nữa thì tùy vào nhu cầu tiền bạc của từng người để tiếp tục".

Trên mạng xã hội, tài khoản Phuong Xika được cho là người quản lý tiệm cà phê N.Đ. (bên thuê nhà) thông tin trước sự việc: “Thuê nhà năm 2018 giá 12 triệu/1 tháng, diện tích 230m2. Tăng đều mỗi năm, đến năm thứ 5 là 17 triệu/tháng. Bây giờ hết hợp đồng 5 năm, chủ nhà đòi tăng lên 30 triệu/1tháng...”.

Người thuê làm tiệm cà phê lên tiếng xin lỗi

Tiếp tục đăng tải lên mạng xã hội, tài khoản Phuong Xika. (bà Phương) chia sẻ: “Lời đính chính và xin lỗi. Cuộc đời không tránh khỏi những lần chia tay đầy nuối tiếc. Thuê nhà kinh doanh tại tiệm N.Đ, 74 Phan Chu Trinh đã 5 năm. Hết hợp đồng rời đi mà vô cùng lưu luyến, mất ăn mất ngủ hàng năm trời để thương lượng với chủ nhà nhưng không thể tìm được tiếng nói chung”.

Người này cũng thông tin việc chính thức trả mặt bằng tại 74 Phan Chu Trinh và nhận trước đó có viết một bài về việc chủ nhà tăng giá cao và không thuê nữa khiến mọi người góp ý những lời nặng nề, ảnh hưởng tới công việc, cuộc sống của anh chị chủ nhà.

Một phần bên trong tiệm cà phê Ngói Đỏ ngổn ngang sau khi trả lại mặt bằng. Ảnh chụp lại từ clip

“Hôm nay em viết bài này để xin lỗi anh chị chủ nhà vì những lời nói của mình. Ngoài ra, trong quá trình tháo dỡ, vì không tìm hiểu kỹ về nội dung hợp đồng, chưa trao đổi lại với chủ nhà đã tháo dỡ là sai với quy định của pháp luật.

Bên em đã làm việc với chính quyền địa phương, với anh chị chủ nhà, đi đến thống nhất hòa giải và khắc phục hậu quả do bên em gây ra”, tài khoản Phuong Xika viết.