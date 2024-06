Quảng Ninh:

Chị Chìu Tài Múi (xã Yên Than) hướng dẫn người trong thôn dùng các ứng dụng của chuyển đổi số qua điện thoại thông minh.

Từ ngày có chiếc điện thoại thông minh, chị Chìu Tài Múi (xã Yên Than) mở mang rất nhiều kiến thức. “Trước kia không có điện thoại, cần gì là cứ phải đến tận nơi. Giờ có điện thoại thông minh, khi nào nhớ gia đình và bạn bè là gọi video thấy mặt là vui. Tôi đã biết đưa sản phẩm rượu men lá của nhà làm lên trang Facebook và Zalo, qua đó bán hàng và tiếp cận nhiều người hơn", chị Múi chia sẻ.

Thời gian qua để đáp ứng công tác chuyển đổi số, hạ tầng Internet băng rộng được huyện quan tâm. Huyện đã phối hợp nhà mạng triển khai tại 11/11 xã, thị trấn; 100% dân số được phủ sóng mạng thông tin di động. Huyện đẩy mạnh kinh tế số để góp phần nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế. Nhờ đó người dân ở xa khu vực trung tâm cũng dễ dàng tiếp cận sử dụng mạng Internet, các ứng dụng số để liên lạc, học tập, phát triển sản xuất và giải trí.

Anh Lý Văn Bằng, chủ cửa hàng kinh doanh Bằng Hoa, thường xuyên livestream để bán hàng.

Anh Lý Văn Bằng, chủ cửa hàng kinh doanh Bằng Hoa (xã Hải Lạng) chuyên thu mua, chế biến các sản phẩm OCOP từ cây dược liệu ba kích, sâm cau, nấm lim, mật ong rừng. “Thời gian đầu việc tiêu thụ sản phẩm còn chậm. Để tiếp cận với lượng khách hàng lớn, tôi thường xuyên livestream qua mạng xã hội, đồng thời đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, Ocop quangninh.vn, nhờ vậy lượng tiêu thụ rất cao. Tôi thấy các tiện ích số không chỉ giúp tìm hiểu các thông tin về kỹ thuật trồng trọt, mà còn giúp quảng bá sản phẩm đi khắp mọi miền đất nước”, anh Bằng chia sẻ.

Hiện 100% các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện được truy xuất nguồn gốc trên hệ thống (https://qn.check.net.vn) và được giới thiệu, quảng bá, thương mại điện tử thông qua ứng dụng trực tuyến/sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn. Đến nay đã đưa 10 sản phẩm lên sàn thương mai điện tử là: Khau nhục Tiên Yên; Trứng vịt biển Đồng Rui; Trứng vịt biển Hải Lạng; Tôm thẻ chân trắng Đồng Rui; Tôm Hải Tiến Hải Lạng; Cua rừng ngập mặn Hải Lạng; Gà Tiên Yên...

Đoàn Thanh niên huyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận tiện ích số.

Đặc biệt vừa qua, một số xã đã lắp đặt và đưa vào hoạt động hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đây được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý, theo dõi, đảm bảo ANTT, ATGT, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn. Thiếu tá Vi Xuân Tùng, Phó trưởng Công an xã Yên Than, cho biết: Từ khi Công an xã được trang bị camera AI giám sát an ninh đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh được 6 vụ việc về TNGT; ngăn chặn được nhiều thanh thiếu niên tụ tập gây mất ANTT, người dân vứt rác bừa bãi trên các tuyến đường.

Tiên Yên là huyện đầu tiên và có nhiều xã nhất (6 xã) trong tỉnh lắp camera AI với 108 mắt tại các trục đường giao thông chính, khu trung tâm và khu dân cư đông người.

Song song với các mô hình tiện ích trên, hiện nhiều người dân tích cực sử dụng những tiện ích được phát triển từ chuyển đổi số, như: Dịch vụ công trực tuyến để làm thủ tục hành chính; CCCD gắn chíp đi khám, chữa bệnh thay cho BHYT giấy; thanh toán không dùng tiền mặt khi đi mua sắm...

Theo Ngọc Trâm (Báo Quảng Ninh)