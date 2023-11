Giải bóng đá nữ VĐQG- Cup Thái Sơn Bắc 2023 khởi tranh từ 16/11 đến 28/11 tại 3 sân Thanh Trì, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). So với mùa giải trước, VFF quyết định tăng gấp đôi giá trị giải thưởng cho giải đâu, nâng lên thành con số kỷ lục 1,13 tỉ đồng. Trong đó nhà vô địch giải nhận cúp, huy chương và 500 triệu đồng; Á quân nhận 300 triệu đồng, HCĐ có 200 triệu đồng.

Bích Thuỳ có giúp nữ TPHCM I bảo vệ thành công ngôi vô địch?

Việc tăng mức thưởng lên gấp đôi so với trước đây là để tạo sức cạnh tranh, hấp dẫn cho giải đấu. Nhất là trong bối cảnh, tuyển nữ Việt Nam cần một 'dòng máu trẻ' bổ sung lực lượng, trong bối cảnh Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến... bước sang kia sườn dốc sự nghiệp. Thêm vào đó, bóng đá nữ Việt Nam cũng cần cú hích mạnh mẽ hơn để tạo bước nhảy mới, sau khi tuyển nữ Việt Nam đã chạm đỉnh khi giành vé dự World Cup bóng đá nữ 2023 tại New Zealand.

Trước mùa bóng mới, nữ TPHCM I tiếp tục là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Đội bóng này cũng không ngần ngại tuyên bố, mục tiêu của họ là bảo vệ thành công chiếc cúp danh giá. Tuy nhiên, nhiệm vụ trên đối với nữ TPHCM I không hề đơn giản, bởi họ có những xáo trộn lực lượng.

Nữ TPHCM I đã chia tay Huỳnh Như, vị trí chủ công được giao cho Tuyết Ngân. Đồng thời đội bóng này vừa tăng cường một số cầu thủ trẻ K’Thủa, Ngọc Duyên, Kim Phụng hay Ngọc Châm. Sức mạnh của đại diện bóng đá nữ thành phố mang tên Bác vẫn là dàn trụ cột như Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Trần Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Bích Thuỳ…

Thái Nguyên T&T tuyên bố cạnh tranh, lọt vào top huy chương

Thách thức lớn nhất của nữ TPHCM I trong việc bảo vệ ngôi Hậu chính từ sự cạnh tranh của Hà Nội I và Than KSVN. Nữ Hà Nội I chào đón tân HLV trưởng Đặng Quốc Tuấn, đồng thời nói lời chia tay với trung vệ kì cựu Thuý An và hậu vệ cánh Nguyễn Thảo Anh. Tuy nhiên, với bộ khung là dàn tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phạm Hải Yến, Trần Thị Hải Linh, Ngân Thị Vạn Sự, Kiều Oanh... cộng thêm những gương mặt kỳ cựu như Biện Thị Hằng, Bùi Thị Trang, nữ Hà Nội I chính là ứng viên số 1 đe doạ lật đổ ngôi vô địch của nữ TPHCM I.

Đối thủ đáng gờm nữa là Than KSVN. Bộ khung Thuý Hằng, Khổng Thị Hằng, Dương Thị Vân, Thu Thương, Diễm My hay Nguyễn Thị Vạn, Trúc Hương, Thu Xuân... đủ sức gây khó đối với các đối thủ ở mùa giải này. Thậm chí nếu chỉn chu và may mắn, thầy trò Đoàn Minh Hải hoàn toàn có thể nghĩ đến một cuộc lật đổ ngoạn mục.

Hai đối thủ khác là Phong Phú Hà Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, còn Thái Nguyên T&T sau khi có sự chống lưng từ tập đoàn của bầu Hiển cũng tự tin tuyên bố cạnh tranh, giành huy chương ở mùa bóng này.