Mùa hè 2023 đáng nhớ với thể thao Việt Nam khi đội tuyển bóng đá nữ lần đầu ghi tên vào Vòng Chung kết của giải đấu lớn nhất hành tinh - FIFA Women’s World Cup. Đồng hành trên chặng đường ý nghĩa này, Truyền hình Quốc hội Việt Nam - đơn vị độc quyền phát sóng Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 và hãng hàng không Vietjet thực hiện chiến dịch “Chắp cánh ước mơ Việt", cùng người hâm mộ tạo ra triệu “ngọn lửa tinh thần” tiếp sức cho bóng đá nữ Việt Nam.

Chiến dịch được tổ chức xuyên suốt Vòng Chung kết FIFA Women’s World Cup 2023, kéo dài từ 20/7 - 20/8/2023 với tổng giá trị giải thưởng 30 triệu đồng. Cụ thể, người chơi đăng tải bài dự thi lên các mạng xã hội Facebook, TikTok với hình ảnh hợp lệ và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp tới các nữ tuyển thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Chiến dịch này mong muốn truyền tải thông điệp: Là phụ nữ Việt hiện đại, hãy ước mơ, dám sống với mong muốn, dám thử thách bản thân, vượt giới hạn chính mình, nỗ lực hết sức để đạt được những điều phi thường trong cuộc sống.

Đại diện ban tổ chức cho biết, “Chắp cánh ước mơ Việt” nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả với hơn 110.000 lượt khán giả quan tâm và rất nhiều bài dự thi được đăng tải trên các nền tảng số. Người thi ở mọi độ tuổi, từ mọi miền Tổ quốc.

Sau 1 tháng, nhiều bài thi gửi về đã nhận được lượng tương tác và yêu thích lớn từ cộng đồng mạng. Kết thúc thời gian cuộc thi, THQH Việt Nam đã tổ chức livestream công bố kết quả trúng thưởng của những cá nhân và tập thể may mắn nhận được các phần quà có giá trị của nhà tài trợ VietJet. 3 giải thưởng trị giá 5 triệu đồng đã thuộc về các bạn chơi: Nguyễn Thị Vy đến từ Thái Bình có địa chỉ facebook là Vy Nguyễn, Nguyễn Thị Phương từ Nghệ An với địa chỉ facebook Phương Nguyễn và tiktoker Nguyễn Thị Ngọc đến từ Nghệ An. Giải nhất trị giá 15 triệu đồng đã thuộc về tiktoker Đỗ Phương Linh của nhóm nhảy OOPS CREW từ Hà Nội.

Điểm đặc biệt trong suốt chiến dịch là sự tham gia của một số người có sức ảnh hưởng, góp phần lan tỏa thông điệp, gia tăng sự mến mộ đến các nữ cầu thủ. Trung vệ Trần Đình Trọng - Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam chia sẻ hình ảnh “thả tim" trên Facebook cá nhân với lời chia sẻ: “Triệu trái tim Việt đang cùng chung nhịp đập, tất cả hướng về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam! Hãy cùng Trọng gửi hàng triệu con tim tới các cô gái kim cương để chắp cánh cho ước mơ Việt bay xa hơn nữa!!!”.

Bài dự thi của cầu thủ Trần Đình Trọng (trái) và vlogger Tuyền Văn Hoá

Cũng giống như cầu thủ Đình Trọng, Vlogger Tuyền Văn Hoá thể hiện tình cảm mến mộ và cổ vũ nhiệt tình dành cho tuyển nữ: “Càng gần giờ đấu càng không thể ngồi yên. Phải làm mọi cách có thể để ủng hộ các em”.

Bài dự thi ấn tượng của nhóm nhảy Oops! Crew

Hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại FIFA Women’s World Cup đã khép lại sau 3 trận đấu.

Đại diện đơn vị tổ chức Vietjet bày tỏ: “Vietjet luôn dành sự quan tâm, đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, cùng các đổi tuyển Việt Nam trong các giải đấu khắp khu vực và thế giới... Tỏa sáng trên đấu trường quốc tế, những cô gái “vàng” của thể thao Việt Nam tràn đầy tinh thần của người phụ nữ Việt hiện đại, sống hết mình với ước mơ và đam mê. Dám ước mơ và cố gắng hết mình để bứt khỏi “vùng an toàn", vươn ra thế giới, truyền cảm hứng và khơi dậy lòng tự tôn dân tộc… đó chính là chiến thắng và sự ghi nhận tuyệt vời nhất của người hâm mộ nước nhà dành cho các nữ cầu thủ dũng cảm với cờ đỏ sao vàng trên ngực trái”.

