Linh miêu - Quỷ nhập tràng hiện là tác phẩm đứng đầu phòng vé tại thị trường điện ảnh Việt. Phim do Lưu Thành Luân đạo diễn, Võ Thanh Hòa làm giám đốc sản xuất, quy tụ dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Samuel An, Văn Anh, Thiên An và Nguyễn Thúc Thùy Tiên... Tính đến trưa 29/11, phim đạt doanh thu hơn 57 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam).

Ê-kíp phim "Linh miêu".

Võ Thanh Hoà vui và hạnh phúc vì công sức của cả ê-kíp hàng trăm con người được đón nhận. Theo anh, con số doanh thu tính đến thời điểm hiện tại phần nào minh chứng cho chất lượng của phim.

Bên cạnh câu chuyện về tình cảm gia đình, tác phẩm kinh dị còn mang đậm văn hóa Việt trong bối cảnh lịch sử ở Huế; qua đó quảng bá văn hóa đến khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Phim được đầu tư chỉn chu về bối cảnh, tạo hình của các nhân vật. Võ Thanh Hòa cho biết thay vì quay ở phim trường TPHCM để giảm chi phí, anh quyết định ghi hình hoàn toàn tại Huế để đảm bảo độ chân thực.

Ngôi nhà của gia tộc Dương Phúc - bối cảnh chính của phim, được phục dựng từ căn biệt thự cổ 150 tuổi. Dự án cũng ghi hình ở nhiều nơi, trong đó có cảnh tại nghĩa trang An Bằng được quay vào tối muộn, góp phần tạo không khí ghê rợn, ma mị khi lên hình.

Các diễn viên mặc nhiều lớp áo, quay hình dưới thời tiết nóng bức ở Huế.

Ê-kíp cũng cho thấy sự nghiên cứu kỹ lưỡng về trang phục, đảm bảo mỗi nhân vật đều có quần áo phù hợp, dựa trên thân phận, địa vị và tính cách… Các diễn viên mặc 2,3 lớp áo trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gió lào ở miền Trung. Diễn viên Thiên An còn phải đội bộ tóc giả nặng vài ký theo đúng tạo hình vai diễn.

Dù vậy, tác phẩm bị một số khán giả nhận xét yếu về kỹ xảo. Công nghệ CGI (mô phỏng hình ảnh bằng vi tính) với các hình tượng như linh miêu, chuột, quỷ đói còn thiếu chân thực. Các chi tiết khác như bó nhang, hố lửa lớn ở cuối phim chưa tạo được hiệu ứng mỹ mãn.

Phim được đầu tư bối cảnh, tạo hình nhưng mắc khuyết điểm về kỹ xảo.

"Chúng tôi đang cố gắng làm tốt hơn cho những dự án tới. Tất nhiên để làm ngang tầm các phim Hàn Quốc, Trung Quốc thì không thể vì không đủ tiền đầu tư. Hy vọng về lâu dài, vấn đề kinh phí sẽ được cải thiện tốt hơn", Võ Thanh Hoà nói.

Anh khẳng định muốn thực hiện tác phẩm theo hướng truyền tải thông điệp, để người xem tự cảm nhận không khí bức bối, ngột ngạt từ câu chuyện phim thay vì đi theo công thức "dọa ma".

Vợ chồng đạo diễn, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa ấp ủ loạt dự án linh dị dân gian.

Theo nam đạo diễn, mục tiêu của Linh miêu và chuỗi dự án linh dị dân gian là đặt mục tiêu quảng bá văn hoá người Việt vượt ra khỏi biên giới nước nhà và khu vực châu Á.

Võ Thanh Hòa cùng bà xã - nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa dân gian Việt ở các vùng miền. Theo anh, lịch sử văn hóa trong nước có nhiều điều thú vị, hoàn toàn không thua kém các nước bạn. Do đó, ê-kíp nỗ lực với mong muốn được sự ghi nhận của khán giả, từ đó thực hiện giấc mơ nhiều năm qua.

Trailer phim "Linh miêu"

Ảnh, clip: NVCC