Tính từ ngày 1/1-30/9, toàn ngành thuế đã thực hiện được 44.670 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 67,03% kế hoạch năm 2024 (44.670 doanh nghiệp/66.639 doanh nghiệp) và bằng 98,43% so với cùng kỳ năm 2023; kiểm tra được 365.344 hồ sơ, bằng 82,44% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 46.779 tỷ đồng, bằng 103,78% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là trên 11.392 tỷ đồng; giảm khấu trừ là hơn 1.913 tỷ đồng; giảm lỗ là hơn 32.473 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.867 tỷ đồng, bằng 69,06% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.