Tại tọa đàm “Tìm kiếm giải pháp Kiến trúc & Nội thất nâng cao chất lượng không gian sống cho nhà ở đô thị”, PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, cho biết hiện vấn đề nhà ở đô thị ngày càng trở nên phức tạp và đòi hỏi sự đổi mới và sáng tạo trong thiết kế và xây dựng.

Việc tạo ra một không gian sống chất lượng đã trở thành một bài toán lớn, liên tục biến thiên với nhiều hệ số, đòi hỏi người kiến trúc sư và đơn vị thi công dành nhiều thời gian tìm tòi đáp án.

Tại Việt Nam, việc giải bài toán trên một lần nữa trở nên phức tạp hơn khi gắn với “biến số” đô thị hoá diễn ra nhanh và liên tục. Câu nói “tấc đất tấc vàng” ngày càng được hiện thực hoá rõ nét khi giá bất động sản tại các thành phố lớn ngày một tăng (gấp 24 lần thu nhập trung bình của một hộ gia đình Việt, theo Numbeo, 2024). Diện tích sống trở nên “eo hẹp”, trong khi yêu cầu về thẩm mỹ - công năng và thiết bị gia dụng phục vụ cuộc sống chỉ tăng mà không giảm.

PGS. TS Nguyễn Thành Lợi đề xuất 4 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng không gian sống cho nhà ở đô thị. Trong đó khảo sát và ứng dụng các xu hướng mới liên tục cập nhật và áp dụng những xu hướng mới trong thiết kế nhà ở đô thị, từ những công nghệ xanh đến các phương pháp xử lý chất thải và nước thải hiệu quả.

Các chuyên gia tại hội thảo. Ảnh: KT

Nâng cao chất lượng cuộc sống tập trung vào việc tạo ra các không gian sống an toàn, thoải mái và thân thiện với môi trường cho cư dân, từ đó cải thiện sức khỏe và tăng cường mối quan hệ cộng đồng.

TS.KTS Nguyễn Việt Huy, Chủ tịch Chi hội KTS Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nêu vấn đề, với tốc độ đô thị hoá cao xu hướng căn hộ với các diện tích nhỏ, căn hộ mini đang rất thịnh hành tại các đô thị phát triển ở châu Á như Hong Kong (TQ) và Singapore.

"Các xu hướng này đang dần lan đến Việt Nam, căn hộ rộng rãi trở thành thứ xa xỉ mà không phải ai cũng mua được. Cho nên cần phải tận dụng không gian sống ít ỏi của mình một cách thông minh và hiệu quả", KTS Huy nói.

KTS Nguyễn Việt Huy đưa ra giải pháp thiết kế không gian kiến trúc nội thất trong nhà ống đô thị. Với nhà ống đô thị cần đưa không gian xanh vào tối đa công trình, không gian cần kết nối, liên thông.

Kỹ sư Trịnh Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT iHãus, nêu tiêu chí thiết kế xây dựng hệ thống MEP (hay Mechanical Electrical Plumbing)

Các hệ thống MEP hiện đại cung cấp điện ổn định, an toàn, dự phòng sự cố, chống sét, tiếp địa làm việc và sự cố. Đảm bảo khí hậu với điều hòa không khí, giám sát điều kiện vi khí hậu cấp gió tươi thu hồi nhiệt, lọc bụi và virus có hại.

Ngoài ra, hệ thống còn cấp nước sạch và thoát nước; điện thông minh (điều khiển chiếu sáng; điều hòa; thông gió; rèm cửa; an ninh; an toàn) và an ninh, an toàn với chống đột nhập, phá cửa nhiệt, khói và sự tăng trưởng đột ngột của CO2.