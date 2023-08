Liên quan đến vụ hàng loạt ô tô bị cán đinh sắt “khủng” trên đường huyết mạch ở Bình Dương vào ngày 22/8, cơ quan công an vừa có thông tin cụ thể về nguyên nhân sự việc này.

Đinh sắt làm thủng bánh xe ô tô - Ảnh: Tài xế cung cấp

Theo Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, số đinh sắt rải trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn là do một nhóm người thực hiện để cản trở lực lượng chức năng.

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 22/8, một tổ tuần tra của Công an huyện Bàu Bàng đang làm nhiệm vụ trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn thì phát hiện chiếc ô tô chở theo nhóm thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng nhóm này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, lực lượng tuần tra đuổi theo thì nhóm này rải nhiều đinh sắt dạng hình thoi xuống mặt đường để cản trở, gây hư hỏng phương tiện của lực lượng công an rồi tẩu thoát.

Ô tô chở theo nhóm người rải đinh cản trở lực lượng công an - Ảnh: CACC

Do phương tiện bị hư hỏng nên buộc lực lượng công an phải dừng lại để xử lý sự cố, sau đó tổ công tác đã cùng nhau thu gom số đinh sắt trên mặt đường để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Vì đêm tối nên vẫn còn đinh sắt sót lại trên mặt đường đoạn gần khu công nghiệp Bàu Bàng. Đến tối cùng ngày, khi các phương tiện lưu thông qua khu vực thì cán phải số đinh này.

Theo cơ quan công an, sự việc may mắn không gây thương vong về người, có một số ô tô bị thủng lốp.

Đinh sắt do nhóm người rải xuống đường - Ảnh: CACC

Như đã thông tin, vào khuya 22/8, nhiều ô tô đang lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn từ thị xã Bến Cát đến huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ thủng bánh, có dấu hiệu mất lái, chao đảo. Khi các tài xế dừng xe kiểm tra thì thấy nhiều đinh sắt dạng hình thoi cắm vào bánh.

Chỉ trong thời ngắn, có khoảng 10 ô tô di chuyển qua khu vực đều cán trúng đinh, phải dừng xe để xử lý.

Thấy bất thường, một số người đi kiểm tra trên mặt đường thì phát hiện có nhiều đinh sắt dạng hình thoi rải trên các làn đường theo cả hai hướng lưu thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với người dân thu gom số đinh nói trên để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.