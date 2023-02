Tìm thân nhân của người đàn ông tự đâm thấu ngực

Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM) vừa phát đi thông báo tìm người thân cho một bệnh nhân sinh năm 1967.

Theo đó, lúc 19h55 ngày 15/2, Công an phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) đưa một người đàn ông đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện TP Thủ Đức. Người này được lực lượng công an phát hiện vừa chạy bộ trên đường vừa dùng dao đâm vào ngực trái. Ngay lập tức, công an đã khống chế và đưa ông đi cấp cứu.

Khi nhập viện, nạn nhân ngất do mất máu nên không thể khai thác được thông tin. Trên người tìm thấy một bản photo chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1967, địa chỉ thường trú tại ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật nhưng còn hôn mê. Ảnh: BVCC.

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị vết thương thấu ngực, tràn khí tràn máu. Bệnh nhân đã được phẫu thuật dẫn lưu màng phổi, bù máu. Ông vẫn đang hôn mê, cần tiếp tục theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện TP Thủ Đức. Bệnh nhân hiện rất cần một người thân chăm sóc, hỗ trợ.

Do đó, Bệnh viện TP Thủ Đức đã đăng tải thông tin, hình ảnh của người bệnh và nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, tìm người thân cho bệnh nhân.

“Ai là người nhà của người bệnh trên hoặc có bất kỳ thông tin gì, xin mời đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc hoặc liên hệ với Phòng Công tác xã hội, điện thoại: 096.253.4646”, thông báo nêu.

Trước đó, một bệnh nhân đột quỵ ở Bệnh viện Nhân dân 115 cũng tìm thấy người nhà nhờ sự lan tỏa trên mạng xã hội và báo chí. Người này đột quỵ trên đường vào đêm 23 Tết (14/1), không có giấy tờ tùy thân, được người đi đường chuyển vào cấp cứu.

Các bác sĩ đã đăng tải hình ảnh và tình trạng của ông lên mạng xã hội. Hai ngày sau, người em gái biết tin đã lên TP.HCM chăm sóc bệnh nhân.