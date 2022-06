Tìm thấy thi thể người đàn ông sau một ngày mất tích

Chiều nay (8/6), lãnh đạo Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển xã Triệu An.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Trước đó, vào 0h ngày 8/6, Đồn Biên phòng Triệu Vân và Công an xã Triệu An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nhận được đơn trình báo của bà Hoàng Thị Bình M. (65 tuổi, trú tại TP Đông Hà) về việc người con trai là Lê Hoàng L. (37 tuổi) rời nhà lúc 19h ngày 6/6 khi về làm việc tại công trình xây dựng Cảng cá Nam Cửa Việt và mất liên lạc từ sáng 7/6.

Quá trình tìm kiếm, gia đình đã tìm thấy xe ô tô hiệu Ranger mang BKS 74C - 104.47 của anh L. cách Trạm Kiểm soát Biên phòng thôn Phú Hội (xã Triệu An) khoảng 50m nhưng không tìm thấy người.

Chiếc xe bán tải của nạn nhân cũng được tìm thấy tại bờ biển Triệu An. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Ngay sau nhận được thông tin, Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phối hợp Công an xã Triệu An và Công an huyện Triệu Phong triển khai lực lượng tìm kiếm.

Đến 14h30 phút ngày 8/6, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của anh Lê Hoàng L. bị trôi dạt vào bờ biển cảng Cửa Việt (thuộc xã Triệu An, huyện Triệu Phong).

Hiện, Đồn Biên phòng Triệu Vân đang phối hợp các lực lượng chức năng có liên quan bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hương Lài