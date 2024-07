Ngày 15/7, Công an TP Thủ Đức, TPHCM cho hay, đã xác định được lai lịch của một thi thể thanh niên mà người dân phát hiện ở sông Sài Gòn, đoạn chảy qua dưới cầu Phú Mỹ.

Người này chính là H.N.T.V. (19 tuổi), là nhân viên quán nhậu, hồ câu cá giải trí tại quận Bình Tân, từng được gia đình trình báo mất tích từ cuối tháng 6 đến nay.

Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước đó, ngày 6/7, bà N.T.A.H. (43 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú quận Bình Tân) đến Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, để trình báo về việc con trai, là H.N.T.V. mất tích nhiều ngày.

Theo nội dung trình báo, V. làm nhân viên tại quán nhậu, câu cá giải trí ở đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A từ đầu năm.

Dù đi làm bên ngoài, V. vẫn thường liên lạc với gia đình. Đến cuối tháng 6, không thấy con liên lạc nhiều ngày, bà H. nhờ người đến quán tìm anh V. Tuy nhiên, những người ở đây cho biết, V. đã đi khỏi quán từ sáng 24/6 đến nay, không rõ đi đâu và không ai liên lạc được.

Do gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả nên bà H. tới công an trình báo.

Mới đây, gia đình bà H. cho biết, được Công an TP Thủ Đức mời đến nhận dạng thi thể một nam thanh niên tử vong trên sông Sài Gòn, đoạn chảy qua cầu Phú Mỹ. Công an đã tiến hành lấy mẫu ADN để xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy hoàn toàn trùng khớp, thi thể trên sông chính là con trai mất tích nhiều ngày của bà H.

Công an cũng thông báo gia đình biết, V. tử vong do ngạt nước. Phía công an tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.