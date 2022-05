Tìm thấy thi thể nữ kế toán bệnh viện nghi nhảy sông tự vẫn

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ tại khu vực Vực Giồng, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 26/5, lực lượng chức năng thị xã Thái Hòa nhận được tin báo của người dân về việc một người phụ nữ nhảy xuống sông Hiếu nghi tự vẫn.

Để lại đồ dùng cá nhân trên bờ...

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên sông Hiếu - Ảnh: Công an Nghệ An

Dòng sông Hiếu đục ngầu - Ảnh: Công an Nghệ An

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thái Hoà, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã chỉ đạo lực lượng đưa xuồng máy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp triển khai tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn đưa thi thể nạn nhân lên bờ.... Ảnh: CTV

Bên bờ sông, người dân phát hiện trong túi có giấy tờ mang tên M.T.L.H (SN 1984, trú khối Quyết Thắng, Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) là kế toán của một bệnh viện trên địa bàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, rất nhiều người dân đứng trên cầu Hiếu 2 theo dõi vụ việc.

Hòa Bình