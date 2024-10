Ngày 14/10, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cảnh báo về tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang gia tăng. Các đối tượng thường lợi dụng các dịp lễ Tết, sự kiện quan trọng để thực hiện hành vi lừa đảo với chiêu thức "Tặng quà tri ân" hoặc "Giải thưởng khách hàng".

Nhiều người bị lừa khi tin quảng cáo trên mạng có nhận quà miễn phí. Ảnh: Báo Hải Dương

Các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhân viên của các sàn thương mại điện tử hoặc siêu thị lớn để thông báo trúng thưởng hoặc tặng quà tri ân. Sau khi tiếp cận nạn nhân, chúng sẽ dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, bà C. (64 tuổi, ở quận Tây Hồ) đã bị lừa mất gần 90 triệu đồng. Bà C. thấy quảng cáo cuả một hãng thời trang tặng quà 20/10 trên Facebook nên đã chủ động liên hệ để nhận quà. Kẻ lừa đảo, tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, đã yêu cầu bà C. chuyển tiền để làm nhiệm vụ nhận thưởng.

Ban đầu, bà C. chuyển 50 triệu đồng, sau đó tiếp tục đến ngân hàng chuyển thêm 40 triệu đồng theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. Rất may, giao dịch viên ngân hàng đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn và báo công an.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an quận Tây Hồ khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng hoặc tặng quà. Hãy chủ động kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống và tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ. Đồng thời, người dân cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link lạ hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.