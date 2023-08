Ngày 25/8, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết huyện đã có thông cáo báo chí về việc một số người dân cản trở thi công và có hành vi tấn công lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Sự việc xảy ra vào sáng 22/8, tại công trình thi công cầu Kênh 12 (tuyến Bắc Cây Dương, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, An Giang).

Theo thông cáo, trong quá trình thi công, bà Đỗ Thị Phượng (52 tuổi), Lê Thị Phân (24 tuổi, con bà Phượng) cùng một số thành viên trong gia đình ra ngăn cản không cho thi công và có lời lẽ chửi bới.

Cũng theo thông cáo, bà Phượng và con gái còn dùng nước sôi, giẻ tẩm xăng đốt ném vào công nhân thi công. Gia đình bà Phượng còn chuẩn bị sẵn bình ga nhằm ngăn cản việc thi công.

Hình ảnh gia đình bà Phượng dùng nước sôi, giẻ tẩm xăng. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Phú (huyện Châu Phú) phối hợp với các đoàn thể địa phương đến giải thích, mời bà Phượng và con gái về trụ sở làm việc, nhưng 2 người này không chấp hành và có lời lẽ xúc phạm lực lượng công an.

“Sau đó, bà Đỗ Thị Phượng, chị Lê Thị Phân và thành viên trong gia đình dùng nước sôi, xăng, gậy gộc tấn công lực lượng công an. Trong lúc châm lửa thì lửa phụt cháy cũng khiến bà Phượng bị bỏng.

Trước tình hình trên, Công an xã Bình Phú tiến hành khống chế đưa những người liên quan vụ việc về trụ sở để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật”, thông cáo báo chí của UBND huyện Châu Phú nêu.

Cho rằng công trình thi công lấn chiếm đất đất gia đình, bà Phượng cùng người thân liên tục phản đối thi công. Ảnh: CACC

Ông Mai Hữu Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết, bà Phượng bị bỏng do tự phóng hỏa, được đoàn thể xã hỗ trợ cùng người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang.

“Hiện tại tình hình an ninh khu vực đã ổn định, công nhân đang tiếp tục thi công công trình”, ông Lý thông tin.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Văn Nhẫn Em (48 tuổi, em bà Phượng) cho rằng, việc thi công cầu Kênh 12 làm sụt lún mồ mả, cây cối hư hại, lấn vào một phần diện tích đất của gia đình.

“Chúng tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ yêu cầu được bồi thường thỏa đáng”, ông Em chia sẻ.

Phần đất của bà Phượng nằm ngoài công trình?

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú cho biết, quá trình đơn vị thi công đóng cọc tại bờ Đông Kênh 12 đã phát sinh 6 hộ dân có nhà, đất tiếp giáp đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại và ngăn cản, trong đó có bà Đỗ Thị Phượng.

Trước tình hình trên, công trình đã tạm dừng thi công để tìm phương án vận động, giải thích và xác minh các nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân.

Cầu Kênh 2 dài 54m; ngang 5,5m; cao 5,5m với tổng vốn đầu tư khoảng 8,7 tỷ đồng. Ảnh: Trần Tuyên

Qua công tác rà soát, xác minh, UBND huyện Châu Phú tổ chức tiếp xúc, làm việc với 6 hộ dân có nhà, đất tiếp giáp với biên xây dựng cầu Kênh 12.

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành xác định, bàn giao các mốc ranh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và có văn bản thông báo đến từng hộ dân liên quan, để các hộ dân được biết.

Đồng thời, thống nhất xây dựng đường dân sinh, chiều rộng mặt đường từ 3-4m phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Địa phương cũng yêu cầu đơn vị thi công đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố chống sạt lở đất, để các hộ dân cặp cầu Kênh 12 yên tâm sinh sống.

Qua đó, các hộ dân tại khu vực đã thống nhất chủ trương xây dựng cầu Kênh 12, chỉ còn gia đình bà Phượng tiếp tục phản ánh, khiếu nại và ngăn cản thi công.

Bờ Tây cầu Kênh 12 đã thi công xong phần mố cầu, mặt cầu. Ảnh: Trần Tuyên

Để đảm bảo tiến độ thi công và giải quyết dứt điểm trường hợp phản ánh, khiếu nại của bà Phượng, UBND huyện Châu Phú chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hộ ông Đỗ Văn Phước (cha bà Đỗ Thị Phượng).

Bờ Đông cầu chưa thể thi công bởi gia đình bà Phượng liên tục phản ánh, khiếu nại và ngăn cản thi công. Ảnh: Trần Tuyên

Kết quả rà soát cho thấy, thửa đất của cụ Phước được cấp đúng quy định và phần đất của hộ dân này nằm ngoài đất công cộng Nhà nước quản lý, nằm ngoài phần đất công đang được triển khai xây dựng cầu Kênh 12.

Sáng 24/8, công nhân quay trở lại tiếp tục thi công công trình. Ảnh: Trần Tuyên

Theo UBND huyện Châu Phú, công tác triển khai thực hiện xây dựng công trình đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành, vị trí xây dựng cầu nằm trên phần đất công do Nhà nước quản lý và không lấn vào phần diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân.

“Thời gian tới, Công an huyện phối hợp với Công an xã đảm bảo công tác an ninh, mời những người có liên quan tới làm việc, xử lý vụ việc theo đúng quy định”, ông Lâm thông tin.

Trước đó, ngày 22/8, mạng xã hội lan đăng tải, chia sẻ video người dân xảy ra xô xát với lực lượng chức năng khiến dư luận xôn xao. Trong đoạn video trên cũng ghi lại hình ảnh người dân sử dụng nước sôi, giẻ tẩm xăng đốt ném vào công an.