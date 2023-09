Chính xác

Bến Tre được hình thành từ 3 cù lao lớn là cù lao Minh, cù lao Bảo và cù lao An Hóa. Cù lao An Hoá gồm các huyện Châu Thành và Bình Đại; Cù lao Bảo gồm một phần của huyện Châu Thành, Thành phố Bến Tre, huyện Giồng Trôm và Ba Tri; Cù lao Minh gồm các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú. Đầu thế kỷ XX, đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre thành lập dưới thời Pháp chỉ gồm cù lao Bảo và cù lao Minh, sau mới nhập thêm cù lao An Hóa.