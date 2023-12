{"article":{"id":"2226848","title":"Tỉnh nào có tên gọi mang ý nghĩa hưng thịnh và yên bình?","description":"Đây là một tỉnh miền Bắc, là quê hương của nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng. Tên gọi của tỉnh này mang ý nghĩa là hưng thịnh và yên bình.","contentObject":{"content":"","conclusion":"","quizs":[{"type":1,"question":"Tỉnh nào có tên gọi mang ý nghĩa hưng thịnh và yên bình?","answers":[{"answer":"Thái Bình","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Hòa Bình","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Hưng Yên","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Ninh Bình","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Theo Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/hung-yen-tag2438528299137685268.html\" title=\"Hưng Yên\" target=\"_blank\">Hưng Yên</a>, tên gọi của tỉnh nghĩa là vùng đất hưng thịnh và yên bình. Hưng Yên là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Về địa giới hành chính, Hưng Yên giáp với các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội. Hưng Yên có diện tích khoảng 900 km2, chiếm 6,02% diện tích đồng bằng Bắc Bộ. Đây là tỉnh không có rừng, không có núi và cũng không có biển.</p>","id":"63cd6e7f-1d1d-490c-a09c-5873af53dfb3","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Nơi nào tại tỉnh này xưa kia hưng thịnh sánh với kinh thành Thăng Long?","answers":[{"answer":"Làng Nôm","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Thủ Sỹ","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Phố Hiến","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Cao Thôn","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Phố Hiến là một địa danh lịch sử của tỉnh Hưng Yên, xuất hiện trong câu “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”, cho thấy mức độ hưng thịnh của Phố Hiến được so sánh với kinh thành Thăng Long. Xưa kia, nơi đây là một thương cảng nổi tiếng. Thương nghiệp phát triển dẫn đến hình thành đô thị sầm uất trải dài theo tả ngạn sông Hồng.</p>

<p>Một số tài liệu cho rằng, có thời điểm, Phố Hiến có tới 2.000 nóc nhà với 20 phường chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công. Nhiều nhà buôn của các nước trong khu vực cũng quy tụ tại đây để buôn bán.</p>","id":"d9fa32d4-d9a3-4792-bc5b-86d9f99e02ed","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Tỉnh này từng được sáp nhập với tỉnh nào?","answers":[{"answer":"Hải Phòng","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Hải Dương","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Hà Nam","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Thái Bình","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Hải Hưng là một tỉnh cũ của vùng Đồng bằng sông Hồng, được thành lập vào tháng 1/1968 trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương.</p>

<p>Khi hợp nhất, tỉnh có 2 thị xã là Hải Dương, Hưng Yên và 20 huyện. Tỉnh lỵ được đặt tại thị xã Hải Dương. Diện tích của tỉnh Hải Hưng khoảng 2.500 km2, dân số 2,7 triệu người.</p>

<p>Đến 11/1996, Quốc hội khóa IX ra nghị quyết chia tỉnh Hải Hưng để tái lập thành tỉnh Hải Dương và Hưng Yên như hiện nay.</p>","id":"7b449fe6-cd9a-477b-aedd-458d49bfaf26","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Ngoài tỉnh này, tỉnh nào ở miền Bắc cũng không có núi?","answers":[{"answer":"Thái Bình","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Nam Định","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Bắc Ninh","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Hà Nam","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Ngoài Hưng Yên, Thái Bình cũng là tỉnh ở miền Bắc không có núi. Đây là một tỉnh ven biển ở Đồng bằng sông Hồng, rộng 1.586km2, địa hình tương đối bằng phẳng với độ dốc nhỏ hơn 1%. Mạng lưới sông ngòi ở đây chằng chịt, độ cao trung bình của tỉnh không quá 3m so với mực nước biển.</p>","id":"61864fd5-821a-4871-b7f0-a1b8235c9aa4","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Con sông nào ngăn ranh giới hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên?","answers":[{"answer":"Sông Mới","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Sông Thái Bình","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Sông Luộc","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Sông Cầu","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Sông Luộc là một trong những con sông nối sông Hồng với sông Thái Bình. Toàn bộ sông dài 70km, đoạn chảy qua Hưng Yên có chiều dài 26km. Đoạn đầu của sông Luộc là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Điểm cuối của sông là ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng).</p>","id":"71ce5927-977f-4056-868e-0c86ec1febf2","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"}]},"displayType":6,"options":65536,"category":{"name":"Trắc 