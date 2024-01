Chính xác

Bình Định và Hải Phòng là 2 tỉnh, thành phố có huyện cùng mang tên An Lão. Tại Bình Định, An Lão là huyện vùng cao nằm về phía Bắc của tỉnh, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn hơn 120km. Bốn phía của huyện bao bọc bởi nhiều dãy núi nên còn được gọi là thung lũng An Lão.