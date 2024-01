Chính xác

Thác Bản Giốc là di sản thiên nhiên toàn cầu được UNESCO công nhận, thuộc Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng. Công viên địa chất là một khu vực tự nhiên, có ranh giới rõ ràng, chứa tập hợp các di sản có giá trị khoa học, khảo cổ, lịch sử và văn hóa xã hội.

Công viên địa chất Non Nước cách Hà Nội khoảng 300km, bao gồm 6 huyện là Hà Quản, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, hạ Lang, Phục Hòa và một phần các huyện Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An của tỉnh Cao Bằng. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau như người Tày, Nhùng, H’Mông, Kinh, Dao…