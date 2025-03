Hôm nay (ngày 25/3), Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục lấy lời khai các đối tượng bị bắt giữ để mở rộng điều tra về vụ cướp hơn 2,2 triệu USD.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Phạm Lý Phương (34 tuổi, quê Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, quê Bình Định) về tội “Cướp tài sản”. Công an cũng khởi tố Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) về tội “Che giấu tội phạm”.

Phạm Lý Phương, kẻ chủ mưu vụ cướp. Ảnh: Công an cung cấp

3 đối tượng bị bắt giữ khi lẩn trốn tại Gia Lai. Ảnh: Công an cung cấp

Nạn nhân bị cướp là bà P.T.M.L. (43 tuổi, ngụ quận 3). Theo điều tra, Phạm Lý Phương không phải là con của bà P.T.M.L. như thông tin ban đầu. Mẹ của Phương là bạn bè của bà L.

Mới đây, Phương nghe mẹ nói về việc bà L. vừa nhận 2 triệu USD và đưa về nhà ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Do cần tiền tiêu xài, Phương nảy sinh ý định rủ nhóm bạn dàn cảnh để cướp số tiền của bà L.

Theo chỉ điểm của Phương, chiều 10/3, các đối tượng Lộc, Anh, Duy tìm đến căn nhà nói trên. Nhóm này gặp bà L. xưng là cảnh sát để điều tra về số ngoại tệ lớn mà bà này đang giữ. Chúng yêu cầu bà L. về cơ quan công an để giải trình nhằm làm rõ về số tiền.

Đối tượng Lê Nguyên Bình bị bắt giữ tại khách sạn với số tiền gần 1,96 triệu USD. Ảnh: Công an cung cấp

Khi bà L. thu xếp để đi cùng, nhóm đối tượng cướp số tiền, được xác định là hơn 2,28 triệu USD rồi tẩu thoát. Đáng nói là sau khi cướp được số tiền khủng, nhóm Lộc, Anh, Duy đã “bỏ rơi” và cắt đứt liên hệ với Phương.

Sau khi Phương thú nhận với mẹ và bà L., chiều 11/3, người phụ nữ này đưa Phương đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh để trình báo. Qua đấu tranh, Phương thừa nhận là kẻ chủ mưu và bị công an tạm giữ để điều tra.

Hình ảnh nhóm cướp mang các vali chứa tiền khi chạy trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Lần theo dấu vết, đến ngày 15/3 lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an ập vào một khách sạn ở khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Bình. Tại phòng khách sạn, công an thu giữ gần 1,96 triệu USD mà Bình khai do nhóm của Lộc, Anh, Duy hẹn Bình ra Hà Nội để nhận tiền, cất giấu.

Từ cơ sở điều tra, ngày 20/3 Công an đã khởi tố Phạm Lý Phương và Lê Nguyên Bình. Công an cũng khởi tố Lộc, Anh, Duy về tội “Cướp tài sản” nhưng các đối tượng đã bỏ trốn nên tiến hành phát lệnh truy nã toàn quốc.

Công an tỉnh Tây Ninh cùng Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an nhiều tỉnh, thành để theo dấu vết. Đến trưa 24/3 lực lượng chức năng đã bao vây 1 lán trại ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, bất ngờ ập vào bắt giữ Lộc, Anh, Duy. Công an cũng thu giữ 3 xe ô tô mà nhóm đối tượng trên sử dụng làm phương tiện chạy trốn.