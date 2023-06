6 tháng đầu năm đảm bảo đạt tiến độ hợp đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có báo cáo về tình hình cung cấp than cho sản xuất điện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Theo TKV, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Bộ Công thương, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) những tháng mùa khô (tháng 5,6,7/2023) đặc biệt là tại chuyến công tác kiểm tra sản xuất và làm việc của Thủ tướng Chính phủ tại Quảng Ninh ngày 11/6/2023, TKV đang đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện, trong đó có các NMNĐ của EVN.

Báo cáo của TKV cho biết, tổng khối lượng than rót cho các NMNĐ 6 tháng đầu năm đạt 20,981 triệu tấn (trong đó thực hiện 5 tháng đạt 17,269 triệu và dự kiến tháng 6 là 3,712 triệu tấn), tương đương đạt 54,5% khối lượng hợp đồng và bằng 115,2% so cùng kỳ 2022 (tăng 2,765 triệu tấn).

Trong đó, cấp than cho các NMNĐ BOT là 7,079 triệu tấn, bằng 63,2% kế hoạch (KH) cả năm 11,2 triệu tấn; cấp cho các NMNĐ EVN 9,72 triệu tấn, bằng 54,1% khối lượng hợp đồng (KLHĐ) cả năm 17,98 tiệu tấn; cấp cho NMNĐ PVN là 1,382 triệu tấn, bằng 36,4% KLHĐ cả năm 3,8 triệu tấn; cấp cho NMNĐ TKV là 2,267 triệu tấn, bằng 51,1% KLHĐ cả năm 4,44 triệu tấn; các NMNĐ Khác khoảng 0,533 triệu tấn, bằng 48,5% KLHĐ cả năm 1,1 triệu tấn.

Như vậy, thực hiện cấp than cho các NMNĐ trong 6 tháng đầu năm đảm bảo đạt tiến độ hợp đồng, một số NMNĐ vượt tiến độ hợp đồng, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một vài NMNĐ chưa đạt tiến độ như NMNĐ Phả Lại đạt thấp (bằng 34,9%) do bị sự cố tổ máy thời gian dài đến nay vẫn chưa sửa chữa khắc phục xong; Các NMNĐ PVN như Vũng Áng 1 và Thái Bình 2 chưa đạt tiến độ do Vũng Áng 1 có 1 tổ máy bị sự cố thời gian dài ngày đến nay vẫn chưa sửa chữa khắc phục xong và Thái Bình 2 đang trong quá trình chạy thử, đến tháng 6 mới chính thức vận hành thương mại cả 2 tổ máy; Các NMNĐ Khác đạt thấp như Thăng Long đến tháng 2 mới tiếp nhận than do vướng mắc về tài chính, An Khánh đến tháng 5 mới bắt đầu tiếp nhận than...

Đặc biệt việc cấp than cho các NMNĐ cao điểm mùa khô (tháng 5-6/2023) đã được triển khai tích cực. Cụ thể ngày 9/5/2023 lãnh đạo hai Tập đoàn TKV- EVN đã thống nhất với các NMNĐ BOT về việc giảm khối lượng tồn kho từ 14 ngày xuống 7 ngày, nhằm tăng khối lượng cung cấp cho các NMNĐ của EVN (giảm khối lượng giao than trong tháng 5 của BOT Hải Dương 60.000 tấn cám 6b.1 và BOT Vĩnh Tân 1 100.000 tấn cám 6a.1) để tăng khối lượng than PTNK (khoảng 220.000 tấn) cho các NMNĐ của EVN theo đề nghị của EVN.

Đồng thời TKV cấp bổ sung 80.000 tấn cho các NMNĐ của EVN và sẽ được bù trừ vào các tháng mùa mưa của năm 2023. Trong tháng tháng 5/2023, TKV đã thực hiện giao bổ sung.

Cam kết cấp than tăng 15% so năm 2022

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, đơn vị cam kết 6 tháng cuối năm sẽ đảm bảo cung cấp khoảng 18,7 triệu tấn. Dự kiến cả năm dự kiến đạt 39,7 triệu tấn, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ 2022 (tăng khoảng 4,7 triệu tấn).

Cụ thể, theo đề nghị của của EVN tại cuộc họp ngày 9/5/2023, căn cứ vào khả năng TKV, kế hoạch tháng 6-7/2023, TKV sẽ cấp bổ sung cho các NMNĐ của EVN bình quân 10.000 tấn/tháng/nhà máy so với tiến độ quy định trong hợp đồng đã ký, đồng thời giảm khối lượng giao than trong tháng 6 của BOT Mông Dương 2 (giảm tồn kho) 40.000 tấn cám 6a.1 để tăng khối lượng than phối trộn nhập khẩu khoảng 50.000 tấn cấp bổ sung cho NMNĐ Thái Bình 1 30.000 tấn và Hải Phòng 20.000 tấn.

Ngoài ra trong tháng 6 TKV đã tiến hành cung cấp cho NMNĐ Thái Bình 2 khối lượng 300.000 tấn, cao hơn cam kết theo hợp đồng đã ký (140.000 tấn) theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương tăng cường hỗ trợ các NMNĐ phía Bắc.

Dự báo nhu cầu than điện 6 tháng cuối năm 2023, theo nguồn huy động điện của A0-EVN (phương thức vận hành tháng 6/2023 và cập nhật các tháng còn lại trong năm 2023), nhu cầu than cho điện tăng cao đến hết tháng 7/2023 sau đó sẽ giảm trong các tháng mùa mưa và tăng trở lại từ tháng 11/2023.

TKV cho biết, theo tiến độ hợp đồng đã ký kết với các đơn vị, 6 tháng cuối năm, lượng than cung cấp khoảng 18,745 triệu tấn, cả năm dự kiến đạt 39,7 triệu tấn tăng khoảng 1,2 triệu tấn so hợp đồng (chủ yếu là do các NMNĐ BOT tăng khối lượng và khối lượng tăng thêm tháng 5,6,7/2023 các NMNĐ của EVN).

Căn cứ theo dự báo huy động điện và tình hình huy động các nguồn điện hiện nay của EVN, theo đó trong giai đoạn mùa khô EVN đã huy động thêm tối đa các NMNĐ dùng than nhập khẩu, tăng huy động nguồn điện năng lượng tái tạo,… mặc dù vậy dự báo nhu cầu lấy than của TKV trong 6 tháng cuối năm cho sản xuất điện đạt khối lượng hợp đồng, có thể đạt tới mức tối đa + 5%.

Kể cả trong trường hợp các nhà máy thuỷ điện có nước hoặc giá than nhập khẩu giảm về mức cạnh tranh với than trong nước thì các NMNĐ cũng sẽ thực hiện đủ khối lượng đã ký với TKV do hiện nay tồn ko tại các nhà máy rất thấp và khách hàng sẽ lấy than để có lượng tồn kho hợp lý gối đầu vào năm 2024.

Thúy Ngà