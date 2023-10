Chiều nay (2/10), Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phát hiện, xử lý một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Nhóm thanh niên tổ chức tiệc sinh nhật bằng ma túy trong quán karaoke - Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, chiều ngày 28/9, Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1993, quê An Giang) tổ chức sinh nhật nên đã liên hệ với Nguyễn Văn Tú (SN 1995, quê An Giang) là quản lý quán karaoke tại phường Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để đặt phòng, đồng thời nhờ Tú mua ma túy giúp để sử dụng.

Tối cùng ngày, Linh cùng nhóm bạn khoảng 20 người đến phòng hát karaoke để dự tiệc sinh nhật.

Tại đây, cả nhóm cùng nhau sử dụng ma túy do Linh và Tú đã chuẩn bị sẵn. Sau khi tàn tiệc, cả nhóm chuẩn bị ra về thì bị lực lượng công an kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng hát có 2 túi nilon bên trong dính chất bột màu trắng, đĩa sứ trắng, thẻ nhựa… các đối tượng dùng để sử dụng ma túy.

Qua test nhanh, 15 người trong nhóm dương tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.