Sôi động ngày lễ thiếu nhi tại New Vegas

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Newstar Group đã tổ chức chương trình “Vui chơi thỏa ga, nhận quà cực thích” dành cho trẻ em tại tổ hợp giải trí New Vegas Center, TP. Hà Tiên.

New Vegas Center mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn như: các trò chơi vận động tại khu vui chơi Đảo Hải Tặc, trải nghiệm xem phim ngoài trời, thưởng thức các món ăn ngon miệng tại các gian hàng ẩm thực. Đặc biệt trong ngày 1/6, tất cả em nhỏ đến đây cùng gia đình sẽ nhận được những phần quà gấu bông dễ thương, cơ hội tham gia màn quay số trúng thưởng hấp dẫn.

Theo Newstar Group, New Vegas Center đã đón hơn 1.000 lượt khách đến vui chơi, giải trí vào dịp 1/6, trong đó phần lớn là các gia đình người dân địa phương. Ảnh: Newstar Group

Sự kiện không chỉ là cơ hội để các em nhỏ vui chơi thỏa thích mà còn là dịp để cả gia đình tận hưởng những khoảnh khắc gần gũi, đáng nhớ bên nhau.

Anh Nguyễn Trung Thành (35 tuổi, sống tại Hà Tiên) chia sẻ: “Cứ gần đến những dịp nghỉ lễ, hội hè, mọi người ở đây đều sẽ ngóng xem New Vegas Center có chương trình gì đặc biệt. Chúng tôi đều đánh giá cao cách vận hành chuyên nghiệp của đơn vị Newstar Group, giúp cho các trải nghiệm luôn trọn vẹn. Ở đây người lớn hay trẻ nhỏ sẽ đều tìm được khu vực yêu thích của riêng mình, rất thích hợp cho những buổi đi chơi gia đình”.

Tâm điểm vui chơi mùa lễ hội ở Hà Tiên

Tổ hợp giải trí New Vegas Center, tọa lại tại trung tâm dự án New Vegas, đối diện Chợ Đêm, TP. Hà Tiên, Kiên Giang. Chính thức khai trương từ tháng 2/2024, New Vegas Center đang trở thành điểm đến giải trí, vui chơi mới của người dân Hà Tiên.

Kể từ khi đi vào vận hành, nơi đây liên tục diễn ra sự kiện giải trí đặc sắc vào dịp lễ, cuối tuần, phục vụ đời sống tinh thần của người dân và du khách thập phương. Những màn trình diễn ca nhạc thời thượng, lô tô show hài hước duyên dáng, sân khấu DJ đẳng cấp… mang đến nhiều trải nghiệm khó quên.

New Vegas Center với không gian rộng lớn và nhiều hoạt động đa dạng là điểm đến lý tưởng cho các gia đình vào dịp lễ, cuối tuần. Ảnh: Newstar Group

New Vegas Center cũng được đánh giá cao khi là tổ hợp vui chơi - giải trí - ẩm thực tiên phong tại Hà Tiên được xây dựng bài bản, quản lý chuyên nghiệp. “Thỏi nam châm” giải trí chứng minh sức hút đặc biệt khi thu hút 1.000 lượt khách tới vui chơi giải trí cuối tuần. Các chuyên gia đánh giá, sự hiện diện của New Vegas Center góp phần “giải bài toán” về tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí ban đêm tại Hà Tiên.

Dự án New Vegas tại Hà Tiên. Ảnh phối cảnh: Newstar Group

New Vegas Center là nút thắt quan trọng nằm trong kế hoạch phát triển bài bản dự án khu đô thị New Vegas của chủ đầu tư Newstar Group. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp, thời thượng và hiện đại tại trung tâm Hà Tiên.

Với diện tích lên đến 6,99ha, sở hữu gần 35% diện tích công viên, cây xanh, cùng quảng trường rộng lớn, kiến trúc ấn tượng, dự án New Vegas hiện đang là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư không chỉ tại khu vực Tây Nam Bộ, mà còn từ các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM.

Xây dựng điểm đến đặc sắc New Vegas Center, Newstar Group không chỉ mong muốn góp phần đem lại cho Hà Tiên một diện mạo đầy màu sắc, phục vụ đời sống tinh thần của người dân; mà còn thể hiện quyết tâm tạo ra các dòng sản phẩm đa chức năng, vừa ở vừa đầu tư, kinh doanh thương mại - dịch vụ - giải trí đầy hứa hẹn.

Ngọc Minh