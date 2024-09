Trước tình hình mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao, tràn lên nhiều tuyến đường chính có mật độ giao thông lớn của TP. Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng căng dây, đặt biển cấm, ngăn cản người dân, phương tiện lưu thông tại một số tuyến đường nội thành để đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi (cơn bão số 3), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi.

Cụ thể, lực lượng chức năng tạm thời cấm người, phương tiện đi qua cầu Gia Bẩy, cầu Bến Tượng và cầu Mỏ Bạch. Bên cạnh đó, một số nơi hiện nay đang bị ngập sâu, cấm người và phương tiện lưu thông qua gồm: Nhiều khu vực tại phường Quang Vinh, nơi giao cắt giữa đường Hùng Vương và đường Phan Đình Phùng, đường vào chợ Túc Duyên và các điểm nằm cạnh sông Cầu bị ngập úng…

TP. Thái Nguyên cấm một số tuyến đường để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng TP Thái Nguyên cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực tại các khu vực xung yếu để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên cho biết, hiện nay trên địa bàn phường nước lũ dâng cao khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

"Hiện địa phương đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cho nhân dân", ông Đỗ Anh Tuấn nói.

Một số khu vực ở Thái Nguyên chìm trong biển nước.

Theo Đài khí tượng thủy văn Thái Nguyên, mực nước tại trạm thủy văn Gia Bẩy lúc 4h sáng ngày 9/9 đạt 2.791cm, cao hơn báo động 3 là 91cm.

Anh Nguyễn Văn Thắng (TP Thái Nguyên) cho biết, từ sau trận lũ lịch sử năm 2001 đến nay, chưa bao giờ mực nước sông Cầu dâng cao như hiện tại. Chỗ nhà anh Thắng ngập sâu hơn 1 mét, mọi di chuyển phải dùng đến thuyền bè để ra ngoài nhận đồ ăn, chủ yếu là bánh mì hoặc mì tôm.

Phường Đồng Bẩm hiện mực nước vẫn đang lên.

Đồ đạc, thiết bị điện tử của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Phường Đồng Bẩm và Trưng Vương, TP Thái Nguyên chìm trong nước lũ.

Nước lũ sông Cầu dâng cao chỉ trong thời gian ngắn khiến hàng nghìn ngôi nhà, hoa màu tại TP Thái Nguyên chìm trong biển nước.

Theo báo cáo nhanh, tính đến trưa ngày 9/9, tại huyện huyện Đồng Hỷ có 2 người mất tích tại xã Văn Lăng, 10 hộ dân ở các xã Văn Lăng, Tân Long, Minh Lập, Hợp Tiến, Văn Hán bị tốc mái nhà.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Hỷ cùng các xã, thị trấn đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, tìm kiếm nạn nhân mất tích do bị lũ cuốn tại xã Văn Lăng. Đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại do thiên tai trên địa bàn, có phương án ứng phó với mọi tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tại TP Phổ Yên hiện có khu vực Phú Cốc (gồm 4 tổ dân phố: Bến Cả, Đồng Lẩm, Đình Phú Cốc và Lợi Bến) với khoảng 400 hộ dân, thuộc phường Tân Phú bị ảnh hưởng khi mực nước sông Cầu dâng cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng ven sông, sạt lở bờ sông.

Trên địa bàn huyện Đại Từ tiếp tục có mưa to và gió giật mạnh, khiến mực nước ở nhiều sông suối dâng cao, gây ngập úng cục bộ, chia cắt tại một số xã, thị trấn và trường học; nhiều hộ dân phải di dời người và tài sản...

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ nay đến sáng sớm 11/9, tại Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, trong mưa có thể kèm lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi.