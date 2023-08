Lời kể của anh N.X.C. (trú tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cho hay, khoảng 19h04 ngày 14/8, vợ anh là chị Đ.T.H nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông. Đầu dây bên kia, đối tượng với giọng rất lạnh lùng yêu cầu chị H. chuẩn bị 15 tỷ đồng để chuộc cậu con trai 7 tuổi.

Khi anh C. dùng điện thoại của vợ gọi lại thì đầu máy điện thoại bên kia tắt máy. Lúc này, gia đình anh C. nháo nhác đi tìm con. Họ thấy người dân bàn tán về việc có một cháu bé nghi bị bắt cóc. Khi xem camera an ninh, anh C. nhận ra bé trai bị một người đàn ông đưa lên ô tô phóng đi chính là con mình. Nơi con anh bị bắt cóc chỉ cách nhà khoảng 10m.

Hình ảnh nghi phạm Trung tiếp cận, bắt cóc bé trai 7 tuổi (Ảnh cắt từ clip trích xuất camera)

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, vợ anh C. liên tục nhận được cuộc gọi của kẻ bắt cóc, yêu cầu chuẩn bị tiền. Đầu dây bên kia vẫn giọng lạnh lùng: "Nhà mày không cần con mà chỉ cần tiền đúng không?"

Gia đình anh C. đã cố vận dụng các mối quan hệ để gom được khoảng 13 tỷ, đồng thời trình báo với Công an phường Việt Hưng về sự việc.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị đã huy động gần 200 chiến sĩ cảnh sát truy bắt nghi phạm. Lực lượng chức năng khẩn trương xác minh các mối quan hệ của gia đình nạn nhân và đối tượng, từ đó dựng lên lộ trình gây án, bỏ trốn của kẻ bắt cóc.

Trong khi đó nghi phạm liên tục gây sức ép cho gia đình bé trai 7 tuổi, đưa ra mốc thời gian phải đưa tiền, đe dọa bố mẹ cháu bé nếu không thực hiện yêu cầu sẽ "mất con".

Gần 2h sáng ngày 15/8, kẻ bắt cóc tiếp tục gọi đe dọa: "Tao đã dặn rồi mà mày không nghe lời tao à? Một mình vợ mày lái xe lên đường ngay".

Sau đó, theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, người mẹ phải lái xe mang theo tiền ra khỏi nhà. Đến hơn 2h, đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu chị H. đi xe tới cầu Thanh Trì, rồi sau đó bắt chị lái lòng vòng qua nhiều điểm khác nhau, từ nội thành ra ngoại thành, rồi cuối cùng là lên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nghi phạm Nguyễn Đức Trung (giữa) đã bị bắt. (Ảnh: Hà Hưng)

Suốt khoảng thời gian đó, kẻ bắt cóc không ngừng đe dọa.

Theo chỉ dẫn của kẻ bắt cóc, chị H. lái xe đến gần nút giao Vực Vòng, đoạn qua địa phận thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Lúc này kẻ bắt cóc yêu cầu người mẹ dừng xe sát lề đường bên phải trên cao tốc. Hắn đứng chờ ở đường gom bên dưới.

Nghi phạm yêu cầu chị H. mở cửa xe, xách túi tiền, bước qua dải phân cách đi xuống đường gom. Đến bên cạnh chiếc ô tô đang đỗ ở đó, mẹ bé trai tiến lại gần mở túi tiền cho kẻ bắt cóc xem. Hắn cầm luôn và bỏ chạy.

Về phía lực lượng chức năng, dù nghi phạm đang bỏ chạy, nhưng vì sự an toàn của cháu bé, họ chưa hành động. Đến khoảng 5h ngày 15/8, khi nhận thấy cháu bé đã an toàn, cảnh sát lập tức vây bắt tên tội phạm.

Trong lúc chống trả lực lượng chức năng, nghi phạm đã nổ súng khiến một cán bộ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên trúng đạn, bị thương ở đùi.

Bé trai 7 tuổi kể lại cháu bị quấn băng dính đen ở miệng, bắt ngồi im ở ghế sau. Nhiều lúc kẻ bắt cóc lôi ra khẩu súng ngắn ra chĩa thẳng vào mặt cháu nói: “Mày biết đây là cái gì không? Không ngồi im là tao bắn đấy". Được đưa bánh mỳ cho ăn nhưng sợ độc nên cậu bé không ăn. "Lúc trên xe, con bị quát, yêu cầu đọc số điện thoại của bố mẹ nên con đọc số của mẹ. Con rất sợ nhưng không muốn chú ấy bị kích động hay bực tức. Con chỉ ngồi im, không khóc", bé trai 7 tuổi kể lại với gia đình.

Lời khai của kẻ bắt cóc trẻ em

CQĐT làm rõ, kẻ bắt cóc tên Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Theo lời khai của đối tượng, do nợ nần nên anh ta đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Khoảng 19h ngày 14/8, Trung điều khiển ô tô đi nhiều vòng quanh khu đô thị Việt Hưng thì phát hiện con trai chị H. đang đạp xe nên đã khống chế, bắt cóc cháu bé.

Chiều 15/8, Công an TP Hà Nội thông tin tới báo chí kết quả điều tra ban đầu về vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc ở khu đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên (Hà Nội).

Công an Hà Nội thông tin về kết quả điều tra vụ án. Ảnh Đỗ Phú

Cụ thể, khoảng 9h ngày 14/8, Trung sử dụng ô tô Kia Morning màu trắng lắp biển số giả là 29A-24699 di chuyển tới khu đô thị mới Việt Hưng và đi vòng quanh trong khu này để trộm cắp tài sản. Khi đi, Trung mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su.

Tuy nhiên, tại đây, Trung không trộm cắp được tài sản nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền. Đối tượng đã mua cuộn băng dính to, găng tay, dây chun buộc hàng...

18h30 cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng thì phát hiện bé trai 7 tuổi nên đã bắt cóc cháu đưa lên ô tô.

Cháu bé được giải cứu thành công. (Ảnh: PK)

Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội. Đối tượng liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Đến khoảng 5h ngày 15/8, khi Trung đưa bé trai đến đường gom khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Liên quan đến khẩu súng mà Trung đã dùng để chống trả lực lượng công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, khẩu súng này được đối tượng mua trên mạng. Trong súng còn 6 viên đạn. Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng bắn 1 viên vào chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, 1 viên tiếp tục lên nòng.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trước khi thực hiện hành vi bắt cóc, Trung chuẩn bị sẵn súng và các biển số xe giả để tẩu thoát. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đánh giá, hành vi của kẻ phạm tội hết sức manh động, táo bạo, tinh vi, trắng trợn.