Sáu tháng đầu năm 2024 đi qua, thị trường ô tô Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn khi sức mua chưa tăng. Các hãng xe vẫn liên tục tung ra các mẫu xe hoàn toàn mới, bổ sung phiên bản hoặc nâng cấp nhẹ, kèm theo là các đợt giảm giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ phí trước bạ từ 50-100%.

Theo ghi nhận của VietNamNet, có tới 13 mẫu xe hoàn toàn mới, 9 mẫu xe được nâng cấp và 3 mẫu xe được bổ sung thêm phiên bản trong nửa đầu năm.

Dù vậy, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tổng doanh số toàn thị trường nửa đầu năm nay chỉ đạt 159.265 xe, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các mẫu xe mới đáng chú ý trong nửa đầu năm 2024. Ảnh: Ngô Minh

Dưới đây là các mẫu xe và các phiên bản mới đã trình làng trong 6 tháng qua của năm 2024.

Tháng 1

Ngày ra mắt Mẫu xe Giá bán

(triệu đồng) Xuất xứ Ghi chú 10/1 Mitsubishi Xforce 599-710 Nhập khẩu Indonesia Hoàn toàn mới 12/1 Rolls-Royce Spectre 17.990 Nhập khẩu Anh Quốc Hoàn toàn mới 13/1 Lynk & Co 01 và 05 999 và 1.599 Nhập khẩu Trung Quốc Hoàn toàn mới 28/1 MG HS 719-869 Nhập khẩu Thái Lan Nâng cấp

Mở màn tháng đầu tiên của năm 2024 chính là màn ra mắt rất đáng chờ đợi của mẫu Mitsubishi Xforce ở phân khúc SUV cỡ B, được kỳ vọng sẽ nối gót thành công của người anh em Xpander. Ngoài ra, thị trường còn đón chào sự trở lại của mẫu MG HS phiên bản nâng cấp sau hơn 1 năm ngừng bán, nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc như trước đó.

Mitsubishi Xforce mở hàng năm mới 2024. Ảnh: Ngô Minh

Sau màn ra mắt mẫu xe đầu tiên Lynk & Co 09 vào cuối tháng 12/2023, thương hiệu ô tô Trung Quốc Lynk & Co tiếp tục trình làng 2 mẫu mới là Lynk & Co 01 và Lynk & Co 05 hướng tới cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc SUV cỡ C ngay đầu tháng 1/2024.

Xu hướng điện khí hóa đã lan sang tới thương hiệu siêu sang với màn ra mắt của mẫu Rolls-Royce Spectre. Đây cũng là mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng xe sang Anh Quốc.

Tháng 2

Đầu tháng 2 là thời điểm Tết Nguyên đán nên các hãng xe không giới thiệu mẫu xe mới nào.

Tháng 3

Ngày ra mắt Mẫu xe Giá bán

(triệu đồng) Xuất xứ Ghi chú 14/3 Volkswagen Teramont X 1.998-2.168 Nhập khẩu Trung Quốc Hoàn toàn mới 15/3 Volvo S90 Recharge 2.890 Nhập khẩu Malaysia Nâng cấp 19/3 Lamborghini Revuelto 43.990 Nhập khẩu Ý Hoàn toàn mới 24/3 KIA Carnival 2024 1.169-1.759 Lắp ráp trong nước Bổ sung phiên bản 25/3 KIA Seltos 2024 599-799 Lắp ráp trong nước Nâng cấp 26/3 Lexus LM 2024 7.290-8.710 Nhập khẩu Nhật Bản Nâng cấp

Bước sang tháng 3, hàng loạt sản phẩm mới được tập trung ra mắt vào nửa cuối của tháng. Đáng chú ý nhất là màn nâng cấp của mẫu KIA Seltos để gia tăng và củng cố vị thế cho mẫu xe SUV cỡ B đang bán chạy này. Tiếp đó là Volkswagen Teramont X với biến thể 5 chỗ nhập từ Trung Quốc cùng giá bán mềm hơn so với biến thể 7 chỗ nhập Mỹ.

KIA Seltos - mẫu xe bán chạy ở phân khúc SUV cỡ B. Ảnh Thaco

Cuối tháng 3, hãng xe Thụy Điển Volvo giới thiệu Volvo S90 Recharge, là phiên bản PHEV được phát triển dựa trên bản Ultimate nhằm cạnh tranh với Mercedes-Benz E-Class hay BMW 5-Series.

Ở phân khúc xe MPV, mẫu xe bán chạy KIA Carnival được bổ sung thêm 2 phiên bản mới, gồm 2.2D Luxury 7 chỗ và 2.2D Signature 7 chỗ (không cửa sổ trời). Hãng xe sang Nhật Bản Lexus cũng bổ sung thêm phiên bản Lexus LM 500h.

Ở phân khúc siêu xe, Lamborghini Revuelto là mẫu xe PHEV đầu tiên của hãng siêu xe nước Ý cập bến thị trường Việt và là sản phẩm thay thế cho mẫu Aventador.

Tháng 4

Ngày ra mắt Mẫu xe Giá bán

(triệu đồng) Xuất xứ Ghi chú 4/4 Audi Q7 2024 3.400 Nhập khẩu Đức Nâng cấp 10/4 Suzuki Jimny 789-799 Nhập khẩu Nhật Bản Hoàn toàn mới 12/4 Ford Everest Platinum và Ford Ranger Stormtrak 1.545 và 1.039 Nhập khẩu Thái Lan Bổ sung phiên bản 17/4 McLaren 750S 19.999-21.699 Nhập khẩu Anh Quốc Hoàn toàn mới 22/4 Hyundai Stargazer X 489-599 Nhập khẩu Indonesia Nâng cấp

Các mẫu xe mới ra mắt trong tháng 4 chủ yếu là những mẫu xe đa dụng, gầm cao ngoại trừ siêu xe McLaren 750S. Đây là mẫu siêu xe nhẹ nhất và cũng mạnh nhất lịch sử thương hiệu Anh Quốc.

Trong các mẫu xe gầm cao được giới thiệu, Suzuki Jimny gây được sự chú ý hơn cả nhưng với giá bán cao, mẫu SUV cỡ A này chủ yếu dành cho dân chơi. Trong khi, các mẫu xe mới như Ford Everest Platinum hay Ford Ranger Stormtrak chỉ là sự bổ sung thêm bản cao cấp cho khách hàng thêm sự lựa chọn.

Hyundai Stargazer X đã sẵn sàng đấu đầu với các đối thủ ở phân khúc MPV cỡ nhỏ. Ảnh: TC Motor

Audi cũng giới thiệu phiên bản nâng cấp cuối cùng của mẫu SUV 7 chỗ Q7. Còn Hyundai Stargazer X cũng là phiên bản nâng cấp của dòng xe MPV cỡ nhỏ này với hi vọng cải thiện vị thế và tăng sức cạnh tranh với đối thủ Mitsubishi Xpander.

Tháng 5

Ngày ra mắt Mẫu xe Giá bán

(triệu đồng) Xuất xứ Ghi chú 6/5 Toyota Corolla Cross 2024 820-905 Nhập khẩu Thái Lan Nâng cấp 14/5 Toyota Hilux 2024 669-999 Nhập khẩu Thái Lan Bổ sung phiên bản 30/5 Hyundai Accent 2024 439-569 Lắp ráp trong nước Hoàn toàn mới 31/5 Aston Martin DB12 19.500 Nhập khẩu Anh Quốc Hoàn toàn mới

Tháng 5 đón chào màn nâng cấp mới của một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Toyota - Corolla Cross 2024, cũng như sự bổ sung thêm các phiên bản mới dành cho mẫu bán tải Hilux.

Toyota Corolla Cross 2024 cũng là một chiếc xe được nhiều người mong đợi. Ảnh: Toyota

Hyundai Accent là vua doanh số ở phân khúc sedan cỡ B trong 2023 và việc ra mắt thế hệ mới với nhiều thay đổi sẽ giúp mẫu xe Hàn này tiếp tục củng cố vững chắc vị thế của mình.

Ở phân khúc siêu xe, thị trường ô tô tiếp tục chào đón sự xuất hiện của mẫu Aston Martin DB12 với giá bán gần 20 tỷ đồng.

Tháng 6

Ngày ra mắt Mẫu xe Giá bán

(triệu đồng) Xuất xứ Ghi chú 1/6 MG4 EV 828-948 Nhập khẩu Trung Quốc Hoàn toàn mới 8/6 KIA Sonet 2024 534-619 Lắp ráp trong nước Nâng cấp 14/6 Hyundai Grand i10 2024 360-455 Lắp ráp trong nước Nâng cấp 18/6 Audi Q8 e-Tron 3.800 Nhập khẩu Đức Hoàn toàn mới 25/6 Lexus GX 2024 6.200 Nhập khẩu Nhật Bản Hoàn toàn mới 26/6 Lynk & Co 06 728 Nhập khẩu Trung Quốc Hoàn toàn mới

Thị trường ô tô Việt tháng 6 đón nhận loạt xe mới khá đa dạng ở các phân khúc với sự chú ý đổ dồn vào hai mẫu xe giá rẻ là Hyundai Grand i10 và KIA Sonet. Hãng xe Trung Quốc Lynk & Co ra mắt mẫu xe thứ 4 trong dải sản phẩm được bán tại Việt Nam có tên Lynk & Co 06. Mẫu xe này nhắm tới phân khúc B-SUV đang rất "hot".

Lynk & Co 06 sẵn sàng thử thách ở phân khúc SUV cỡ B. Ảnh: Lynk&Co

Ở phân khúc xe sang, Lexus trình làng mẫu GX thế hệ mới với nhiều thay đổi đáng chú ý. Trong khi phân khúc xe điện tiếp tục đón nhận thêm các thành viên mới gồm MG4 EV và Audi Q8 e-Tron nhưng cả hai đều có giá bán tương đối cao.

