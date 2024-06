Theo Chương trình làm việc của Quốc hội ngày 6/6/2024, buổi sáng bắt đầu từ 11h và buổi chiều bắt đầu từ 14h, Quốc hội họp riêng để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cụ thể như sau:

Buổi sáng

Từ 11h: Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về nhân sự giới thiệu để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về Danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tân Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Hoàng Hà

Buổi chiều

Từ 14h: Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Danh sách bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ 14h10: Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Tam Quang.

Bà Nguyễn Thị Thanh vừa được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Ảnh: Hoàng Hà

Tại phiên họp, Quốc hội nghe:

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Tam Quang.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, gồm: Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 467 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.89% tổng số ĐBQH), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 95.48% tổng số ĐBQH), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số ĐBQH); có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số ĐBQH).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chúc mừng 3 nhân sự vừa được Quốc hội bầu, phê chuẩn. Ảnh: Phạm Thắng

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 469 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.30% tổng số ĐBQH), trong đó có 468 đại biểu tán thành (bằng 96.10% tổng số ĐBQH), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số ĐBQH).

Từ 15h25: Quốc hội xem xét, phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Tại phiên họp, Quốc hội nghe Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Lương Tam Quang.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Lương Tam Quang bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.43% tổng số ĐBQH), trong đó có 455 đại biểu tán thành (bằng 93.43% tổng số ĐBQH).